Marcos, el salteño de Gran Hermano, fue de los más votado para abandonar la casa

El salteño Marcos Ginocchio, el miércoles 19 en su tercer día en Gran Hermano, fue de los más votados por sus compañeros para que abandone la famosa casa argentina. Durante la gala de nominación, quedó junto a otros tres más y necesita el apoyo del público para permanecer en el reality.

En total recibió 7 votos junto al platense Agustín Guardis. Entre tanto, y luego de contabilizar las decisiones de todos los participantes en el confesionario, los más votados fueron Tomás Holder y Walter “Alfa”, ambos con 12 votos.

¿Qué dijeron cada uno de los participantes de Gran Hermano sobre Marcos?

El salteño ha confesado ser un fiel creyente de Dios y devoto de la Virgen del Cerro. Además, estudia abogacía en la Universidad Católica de Salta y hace artes marciales, así como también entrena constantemente para mantener su físico.

Lo que le critican a Marcos es que, hasta ahora, no logró tener demasiada afinidad con sus “hermanitos” y que habla muy poco. Tomás fue uno de los que opinó esto, al tiempo en que confesó que es parte de su estrategia.

Marcos uno de los más votados para que se vaya de Gran Hermano. Foto: Telefe

Alfa, por su parte, fue otro de los que apuntó contra el salteño: “Me pareció raro porque fue el primero que me vino a hablar, pero después no. No tuve mucho feeling con él”.

Cuando llegó el turno de Juan, explicó por qué eligió a Marcos: “Más que nada por estrategia de juego. Si bien hace poquito que estamos, uno va teniendo más afinidad con otro. Pero exclusivamente pasa por estrategia”, dijo.

El voto de Marcos en Gran Hermano.

Martina, con la protección de no ser nominada esta semana, primero votó por Lucila y luego por Marcos. “No habla, no interactua. Quizás es su forma de juego, pero no me divierte”, indicó.

La última en votar por el salteño fue Juliana, quien afirmó: “Primero elijo a Marcos, porque siento que fue el único con el que no he podido charlar o conectar todavía”.

A quién votó Marcos para que se vaya de Gran Hermano

Entre tanto, el último en ingresar al confesionario fue Marcos. En esta oportunidad, dos de sus votos fueron a Tomás, admitiendo que “sus actitudes no fueron muy positivas”. El tercer voto cayó sobre Nacho: “Creo que van de la mano y no me gusta eso”.