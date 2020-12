El miércoles cinco amigos de la ciudad de Metán decidieron irse a pescar al dique El Tunal, a pesar de la veda que existe en la zona en esta época, y las cosas no salieron como lo habían pensado.

En determinado momento el grupo se separó, y uno de los pescadores, Cristian Ruesgas, volvió sólo a Metán, pero no podía dar con el resto del grupo, por lo que llamó al 911 para denunciar que a las 15 horas del miércoles había ido a pescar junto a cuatro amigos a un lugar conocido como “Pantanillo” o “Cola Del dique”, en el dique El Tunal, pero que estos nunca habían regresado.

Los efectivos durante el operativo de búsqueda. (El Tribuno)

El llamado a la policía fue a la 1.45 de la madrugada de este jueves, lo que motivó a las autoridades a desplegar un operativo de búsqueda en la zona, del que participaron distintas unidades de la Policía.

Inicialmente pensaban que los pescadores podrían haberse perdido en el monte, que es muy cerrado en esa área, o que alguno de ellos había tenido un accidente. Es una época en la que el dique tiene poca agua y hay mucho barro en la orilla, aunque todos son conocedores del lugar.

Sin embargo, el episodio tuvo un desenlace inesperado, cuando la policía encontró a los supuestos desaparecidos estos continuaban pescando. Según su testimonio, habían decidido pasar la noche en la orilla y continuar pescando al otro día.

Pero los expertos pescadores no sólo no estaban perdidos, sino que además fueron infraccionados por pescar en plena veda. “Les secuestraron unos 30 pescados, pero no tenían cañas, por lo que se sospecha que estuvieron utilizando una red, que habrían ocultado”, dijo un policía a El Tribuno.

“Hemos diagramado y desplegado un amplio operativo desde anoche. Los cuatro pescadores ya fueron hallados y están bien”, informó el jefe de la unidad encargada de la búsqueda, Lisandro Cejas. Y agregó que “se les labró un acta de infracción porque tenían unos 30 sábalos, bagres y bogas y actualmente rige veda por la época de reproducción de los peces”.

Los pescadores fueron identificados como como Mario Vázquez, Nelson Ponce, Juan Manuel Lanze y Federico Diego López, todos de Metán. De la búsqueda participaron cerca de 20 efectivos de la policía.