Una triste historia se asomó este lunes en la provincia de Salta, tras el fallecimiento de “Dardo”, el perrito que en 2012 conmocionó al país, luego de sufrir graves heridas en el hocico causadas por un petardo arrojado por estudiantes, en la Plaza 9 de Julio. Natalia Sánchez, luego de lo sucedido, se presentó ante Tribunales en representación del animal. “Me presenté como abogada y madre de Dardo y la jueza Silvia Bustos Rallé me reconoció como tal. Eso consta en el expediente, convirtiéndome en el único caso de este tipo en el país”, expresó. Hoy, Natalia es la primera “tutora” legal de un perro.

Según informa El Tribuno, nos remontamos a 2012, luego del aberrante hecho que padeció el perrito, despertó un gran repudio en la sociedad, donde el tema llegó difundir sobre los derechos de los animales, protección que está vigente desde hace más de un siglo por la ley Sarmiento, que fue impulsada con el fin de ayudar a los animales establecía por los malos tratos hacia ellos, con multas o arrestos para las personas acusadas.

Dardo, el perro callejero, falleció este lunes. Foto: El Tribuno

Pero Natalia fue por más y se convirtió en la primera “mamá multiespecie” reconocida legalmente. La mujer recordó aquel momento en el que Dardo sufrió las graves heridas: “El estallido le destrozó la mandíbula. Recuerdo que tenía una corbata de sangre. Era una imagen dantesca. Aquel día Cristian Beeminn lo asistió llevándolo a su veterinaria. Lo operó de urgencia para salvarle la vida. A partir de allí fui todos los días a verlo, hasta que le dieron el alta parcial”.

El caso del perro, tuvo como acusados siete personas. En ese entonces eran menores de edad, y los sentenciaron a hacer trabajos comunitarios.

Dardo, el perro callejero, estuvo 10 años en la familia de Natalia

La compañía de Dardo fue fundamental en la vida Natalia, hasta sus últimos días. La mascota, había presentado problemas renales y cardíacos, que fueron empeorando cada vez más. “Comenzó a no comer ni a tomar agua. Le daba líquido con una jeringa para que no se deshidratara. Su vida se fue apagando y el domingo lo vi muy mal. Me quedé hasta tarde con él y vi como sus ojitos fueron perdiendo el brillo tan particular que tenían, hasta que el lunes dejó de respirar”, recordó su dueña.

El perrito salteño dejó una marca muy importante en la sociedad. A partir de ese hecho, los derechos de los animales se viralizaron y dieron conciencia en los humanos.

¿Cuándo debo denunciar el maltrato animal?

En el país existe la ley 14.346 que “apara y protege a los animales del maltrato y la crueldad del hombre”. También, indica que por “malos tratos y actos de crueldad” se entiende:

Brindar mala alimentación a los animales

La utilización de instrumentos dolorosos como látigos

La estimulación con drogas sin objetivos terapéuticos

La asistencia veterinaria sin anestesia y/o realizada por no profesionales

Experimentar con animales

Según informa Argentina.gob.ar : Tenés que hacer la denuncia penal. El trámite es gratuito y los funcionarios están obligados a tomarla. Según donde vivís, podés hacerla: En la comisaría más cercana al lugar donde ocurrió el hecho; En la fiscalía o UFI (Unidad Funcional de Instrucción); En el Juzgado de instrucción.