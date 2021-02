Un hecho insólito tiene en vilo a la localidad salteña de San Carlos. Se trata de un hombre que comete un delito un tanto particular: tiene sexo con animales. Las víctimas son yeguas de varias fincas de la zona.

El abogado Arnaldo Estrada, propietario de uno de los animales damnificados, no sale de su asombro por este particular delincuente que tiene atemorizados a propietarios más que a los animales. “Las víctimas son yeguas, por supuesto. Todavía no tenemos conocimiento sobre qué determinó la fiscalía de Cafayate sobre estos acontecimientos”, manifestó Estrada a El Expreso.

El abogado Arnaldo Estrada (El Expreso)

“Un señor, creo de apellido Rodríguez, ingresó a una finca que tengo en San Carlos, cerca de la zona del barrial y enlazó cuando estaba en el potrero a la yegua de mi propiedad para luego llevarla al costado donde hay una acequia, la acomodó atándola y tuvo relaciones sexuales con ella”, contó el indignado propietario, y manifestó que no se trata de un hecho aislado, ya que otros finqueros denunciaron hechos similares.

“No podemos decir que sea violación por la sencilla razón de que no está contemplado en el Código Penal, pero por supuesto, es un acto de crueldad. Tampoco puedo decir si la yegua le da consentimiento para el acto sexual pero realmente, está sucediendo esto en forma repetida. Esperemos que haya un pronunciamiento de parte de la Justicia, sobre todo del Ministerio Público Fiscal para saber qué es lo que sucede. Este hombre se mete a una propiedad ajena y, además, jamás hubiera pensado que alguien cometa un hecho de esta naturaleza”, enfatizó Estrada.

Un violador de caballos aterroriza a los vecinos de San Carlos. (Imagen ilustrativa)

Como el Código Penal no tipifica este tipo de acto como un delito, no se puede hablar de violación. Pero, abogados expertos en derechos de los animales aseguran que se lo puede encasillar como un acto de crueldad animal, y que hay previstas sanciones.

La licenciada Alejandra López habla de zoofilia o bestialismo y contó que se trata de una parafilia que consiste en la atracción sexual de un humano hacia un animal. “Una parafilia es un patrón de comportamiento sexual en el que se dirige la atención a objetos, situaciones, actividades o individuos atípicos que involucran la figura de intensas conductas o fantasías sexuales. Cabe destacar que las personas que practican la zoofilia, justamente no logran sostener vínculos con personas y por eso erotiza a los animales”, explicó la profesional.