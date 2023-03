Buscan en La Consulta a Elena, una menor que dijo ir a la casa de una amiga de Mendoza y nunca volvió

Elena Luz Martín desapareció luego de que le dijera a su familia que se iba a la casa de una amiga de Mendoza. La joven de La Consulta, San Carlos, tiene 17 años y fue vista por última vez vestida con un pantalón a rayas verde y amarillo, crocs negras y un top del mismo color.

“No la hemos encontrado, no hemos tenido novedad, y sí hicimos la denuncia anoche”, contesto un familiar de Elena a las preguntas realizadas por Cuco Digital. Y agregó: “Supuestamente se iba a la casa de una amiga a Mendoza, pero no salió con mochila, ni con nada. Asique no sabemos si está acá (en La Consulta), en Tunuyán o en Mendoza”, confió.

Buscan desesperadamente a Elena Foto: Redes

Según la descripción de la adolescente que hicieron los familiares, la chica mide 1,65 de altura y tiene el cabello pelirrojo con patillas rapadas. Vestía un pantalón a rayas de color verde y amarillo, crocs de color negro y un top negro.

Ante cualquier información o dato comunicarse a los siguientes números de teléfonos 2622 516256 o al 2622 582309.