El viernes 11 de junio vence el DNU nacional que impone restricciones ante el aumento de casos positivos de coronavirus en todo el país. Salta adhirió a la medida e implementó la vuelta al aislamiento durante días específicos en nueve departamentos de la provincia. Todavía no se sabe qué sucederá a partir del sábado 12, y una de las incertidumbres es la realización del desfile en honor a Güemes, que este año tiene un sabor especial porque se conmemora el Bicentenario del muerte del general salteño.

Año a año, el desfile que homenajea a Güemes convoca a miles de gauchos de toda la provincia, y también de distintos puntos del país. En este 2020 todavía está en duda su realización debido a la pandemia. En un principio, la Agrupación Tradicionalista Gauchos de Güemes había dialogado con el COE sobre la posibilidad de hacerlo bajo protocolo, y la semana pasada, el ministro de Gobierno, Ricardo Villada, explicó que una de las alternativas podría ser realizar el desfile sin público, pero no hay nada confirmado. El funcionario también adelantó que el 11 habrá definiciones al respecto.

El lunes 7 de junio se realizó la tradicional cabalgata a la Quebrada de la Horqueta, lugar donde Güemes murió hace 200 años. Allí, los gauchos solicitaron que se realice el desfile garantizando el cumpliendo del protocolo biosanitario. “Si se hace el desfile no estaría mal, me parecería perfecto cumpliendo todos los protocolos como se cumplen acá. Distanciamiento, barbijo, no tanta gente junta, de hecho el caballo ya nos da el distanciamiento con el guardamonte. Considero que el desfile debería hacerse”, opinó Sebastián Lavaque en diálogo con El Tribuno.

“Lo van a decidir las autoridades de salud, pero el desfile es más que un homenaje. Hay muchas cosas que se han dicho y que no son verdades. Esperamos que nos autoricen y podamos desfilar con protocolo, con distanciamiento como se debe hacer. Los gauchos somos respetuosos y tratamos de cumplir siempre”, agregó Esteban Nieto Valverdi. Nieto y Lavaque son dos de los cientos de gauchos que el lunes participaron de la cabalgata a la Horqueta.