El pasado viernes 2 de abril se celebró el Día de los Veteranos y Caídos en Malvinas, y un acto oficial celebrado en la localidad salteña de Pichanal dio de qué hablar. Es que el concejal Iván Basterra del Movimiento Libres del Sur pasó vergüenza al usar una camisa que decía “London” (Londres) en el pecho, y la bandera inglesa en la espalda.

Las imágenes se viralizaron rápidamente, por lo que el funcionario debió pedir disculpas públicamente a todos los héroes y familiares de los veteranos, como informó el medio El Tribuno. En una publicación de Facebook, el funcionario aclaró que falta de respeto a los héroes de las Islas Malvinas fue completamente involuntaria, y pidió sus más sinceras disculpas.

El funcionario pidió disculpas públicamente por su error de vestuario. viral

Basterra agregó que pidió disculpas personalmente a quienes asistieron al acto, pero decidió hacerlo público por la viralidad de las imágenes. Expresó que sentía mucha vergüenza por su error, resaltando que “lejos de mis ánimos y costumbres está burlarme de quienes merecen toda mi admiración y respeto”. Remarcó que fue un descuido de su parte ponerse esta camisa, la cual usó muchas veces sin pensar en su significado.

Finalmente, el salteño resaltó en mayúsculas que su error no cambia su orgullo de ser argentino, de lo más profundo de su pecho. A pesar de sus palabras, las críticas continuaron, puesto que no se entiende que no notara el nombre de la capital inglesa en el frente, así como también que ningún asesor le advirtiera sobre el error del vestuario.