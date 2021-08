El próximo domingo 15 de agosto los salteños volverán a las urnas para elegir los próximos senadores, diputados, concejales y convencionales constituyentes, en unos comicios atípicos y marcados por la pandemia del coronavirus. Todo se realizará con el compromiso ciudadano de cumplir con el protocolo de bioseguridad.

“Nuestra normativa marca es que todas aquellas personas que se encuentren a más de 100 kilómetros de su lugar de votación están exceptuadas de la obligación de votar, electores mayores de 70 años, jueces y auxiliares que estén trabajando el día de la elección y quienes estén enfermos o imposibilitados físicamente o por alguna situación de fuerza mayor”, explicó el secretario del Tribunal Electoral de Salta, Pablo Finquelstein, a InformateSalta.

El funcionario aclaró que para las elecciones legislativas provinciales que tendrán lugar el domingo, las excepciones son solamente las que marca la ley, no hay nuevas excepciones en relación a la pandemia, es decir, que embarazadas, diabéticos y personas de riesgo deben ir a votar. “En la medida en que se respeten todos los protocolos no va a haber inconvenientes. Cualquier situación de riesgo no es una justificación para no cumplir con la obligación de votar”, remarcó.