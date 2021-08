El fin de semana pasado, los bares y restaurantes de la provincia pudieron abrir hasta las 2 de la madrugada aunque solo a personas con constancia de vacunación. Fue un paso importante para la reactivación del sector, que hizo un balance positivo de la nueva medida dispuesta por el COE provincial. Entre el viernes y el domingo se vio un importante movimiento de gente en los locales y paseos.

“Era algo que veníamos solicitando al COE desde hace mucho tiempo por lo tanto le agradecemos el acompañamiento y apoyo al ministro de Turismo por haber acercado nuestra petición al presidente del COE, el ministro de Salud, Juan José Esteban”, detalló a El Tribuno el presidente de la Cámara Hotelera Gastronómica, Freddy Soria, quien además destacó que la apertura hasta las 2 de la madrugada dio buenos resultados durante el primer fin de semana.

Soria aseguró que no registraron ningún tipo de problemas y que el control, con respecto a la vacunación, está a cargo de los gastronómicos de cada local, a la hora del ingreso. “No habrá problemas porque los no vacunados saben que no pueden concurrir después de las 24. El beneficio es solamente para vacunados, como en algún momento hubo descuentos, postre o bebida”, recalcó.

Por su parte, Alberto Curi, dueño de la peña restaurante “La Noche Contigo”, del Paseo Balcarce, expresó destacó que necesitaban este nuevo horario y se cumplió el pedido que sostenían hace varias semanas. “La gente después de cenar consume, sobre todo, bebidas alcohólicas entonces, antes, cuando a las 12 se cortaba todo, era muy prematuro para el público nocturno de las peñas de La Balcarce”, explicó el comerciante.