Imposible olvidar la conmoción que generó en la sociedad salteña el secuestro, violación y asesinato de los hermanos Leguina, dos niños que habían salido de su casa para ir a la escuela y nunca más regresaron. Los había torturado y matado Marcelo Torrico, considerado el máximo criminal de la historia de Salta. Él recibió una pena de 25 año de prisión que se cumplen en 2023. Esto significa que saldrá en libertad dentro de dos años.

Penal de Villas Las Rosas (Web)

La causa de Torrico está en manos de la jueza Ana Zunino, quien explicó con detalle que no existe ningún hecho que pudiera significar un agravante en la pena impuesta al asesino, ni siquiera la fuga que protagonizó en 2006 cuando logró evadir a la Justicia durante ocho meses. Además, según informes periódicos Torrico tiene buena conducta en el sistema carcelario. “Sería una gran posibilidad que Torrico a fines del 2023 quede en libertad”, confirmó.

“Si yo como jueza de la provincia encuentro las pericias psicológicas donde señalan que la persona no reviste ningún grado de peligrosidad y me niego a darle la libertad, la provincia estaría recayendo por mi accionar en una responsabilidad civil donde Torrico podría interponer una acción por daños y perjuicios contra la provincia”, explicó Zunino en una entrevista con CNN Salta. De todas maneras, la magistrada recalcó que por más que una pericia psicológica indique que se trata de un individuo peligroso “no puedo condenarlo porque sea peligroso porque estaría condenando una personalidad y no un acto”.