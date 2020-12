Sigue el debate por el regreso a las aulas de los estudiantes salteños el próximo año. Días atrás el gobernador Gustavo Sáenz confirmó que las clases presenciales comenzarán el 1 de marzo si la situación epidemiológica lo permite, sin embargo los gremios docentes plantearon sus dudas al respecto. Convocan a una movilización para el martes 15 de diciembre.

“No existe protocolo serio que nos garantice la salud en el trabajo”

Reclaman que la deficiente cobertura médica que recibieron durante el año, también que hay falta de insumos y que la estructura edilicia de algunas escuelas es precaria. Aseguran que no están las condicionas dadas para el regreso de los alumnos a clases. “Faltan muchas obras, el Gobierno tuvo desde marzo para poner en condiciones las escuelas”, explicó Eloy Alcalá, referente del gremio AMET. “Hemos visto la total improvisación a la hora de volver, porque no existe protocolo serio que nos garantice la salud en el trabajo. En todo este año no hicieron nada”, agregó la profesora Montoya, vocera de Docentes Autoconvocados.

Otro de los puntos que los debates que proponen es sobre los cargos vacantes, desde administrativos, superiores hasta ordenanzas. Cuentan que en todo el año no hubo nuevas designaciones en puestos que garantizan el correcto funcionamiento del sistema educativo. “Con la situación de hoy es imposible volver”, resaltó Alcalá.

Semanas atrás, el ministro de Educación de la provincia, Matías Cánepa, había confirmado que el regreso a las aulas sería bajo una modalidad bimodal, es decir mitad presencial y mitad virtual. Al respecto hubo críticas ya que durante el 2020 hubo estudiantes que no pudieron conectarse para tomar sus clases. El pasado 10 de diciembre, el Gobernador de Salta confirmó que las clases comenzarán el 1 de marzo. Lo cierto es que todo dependerá de la situación epidemiológica que se presente en los próximos meses.