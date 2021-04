La medida que establece el cierre de cualquier tipo de actividad a la medianoche en toda la provincia generó malestar en el sector gastronómico y para expresar su descontento este viernes por la mañana marchó por las calles de la capital salteña. Consideran que la restricción nocturna perjudica su economía que viene golpeada desde el año pasado.

La protesta se realizó en el Paseo Güemes, donde actualmente se concentra la movida nocturna salteña. Allí propietarios, empleados y trabajadores de la gastronomía se mostraron molestos por la reducción del horario nocturno para trabajar. “Con este tipo de medidas van a lograr que tengamos que hacer es reducir nuestro personal. A esta película la vivimos el año pasado y vimos que no tuvo ningún resultado. Por eso es nuestra preocupación”, expresó Juan Pastore, referente del sector, a Informate Salta.

El empresario también dejó claro que los gastronómicos no tuvieron tiempo de presentar una contrapropuesta y que van a acatar la medida dispuesta por el Estado pero aclaró que los empleados no están dispuestos a hacerlo porque tienen miedo de perder sus puestos de trabajo. “Bajando la vara, el Gobierno no va a solucionar nada”, detalló Pastore.

Desde que se decretó el aislamiento social, preventivo y obligatorio en Salta y todo el país, el sector gastronómico pasó por diferentes instancias. La primera fue el cierre total de sus locales. Muchos siguieron trabajando con venta online pero nunca fue lo mismo. Luego, el COE los autorizó a abrir de lunes a sábado, en horarios específicos, que en un principio era hasta las 20. En transcurso de las semanas el horario límite se fue extendiendo, y hasta el miércoles podían estar habilitados hasta las 2 de la madrugada. La situación cambió a partir de este viernes y a ellos les preocupa su situación económica.