Este lunes 14 de diciembre tendrá lugar un evento astronómico único, en el que el día se vuelve noche y se podrán ver las estrellas. Un eclipse solar se da cuando la luna se interpone entre la Tierra y el Sol, ocultándolo total o parcialmente. Por segundo año consecutivo, Argentina será testigo de este increíble fenómeno astronómico.

El 2 de julio del 2019, San Juan y San Luis fueron los mejores sitios para observarlo, aunque en Salta y el resto del país también se pudo apreciar. Los dos lugares con mejor visibilidad en esta ocasión, son Neuquén y Río Negro, en el sur de nuestro país. El próximo fenómeno de estas características recién sucederá en 2024, y en principio solo se podrá observar desde la Antártida.

Eclipse Solar en Salta\u002E (VíaSalta)

El evento astronómico de este lunes cubrirá una zona de unos 100 kilómetros de ancho que se irá desplazando por la superficie de la Tierra, con zonas alrededor de miles de kilómetros donde se podrá observar un eclipse parcial.

Como informa el observatorio de la Universidad Nacional de Salta, se podrá apreciar en nuestra provincia un eclipse parcial que tiene iniciación a las 11.43, con una fase máxima a las 13.06, y finaliza a las 14.32.

La fase de totalidad del eclipse podrá verse en Neuquén y Río Negro, en las localidades de Junín de los Andes, Aluminé, Piedra del Águila, Las Coloradas; y Sierra Colorada, El Cuy, Ramos Mexia, Valcheta, Las Grutas, San Antonio y El Cóndor. Siendo que en esta ocasión tendrá lugar al mediodía, el eclipse será en el cenit y no en el horizonte, por lo que no será bueno para fotos de paisajes, pero sí para fotografías de la corona solar, la parte más externa de la atmósfera del astro.

Se recuerda a los salteños que es importante tener cuidado a la hora de observar el eclipse, puesto que no se debe mirar al Sol directamente para prevenir daños ópticos, y de hacerlo se deben tomar las precauciones necesarias. Para que los ojos no sufran, se recomienda usar protección bien homologada del orden de una lente de soldador, como informa Julio Navarro, el astrónomo argentino que fue candidato al Nobel de Física, en Página 12. El experto agregó que recomienda verlo desde lugares donde no haya nubes, puesto que de lo contrario no se verá mucho.

Imagen ilustrativa / Web

El eclipse solar de hoy se suma a otros eventos astronómicos impactantes de fines de este año, que incluyen la lluvia de estrellas o gemínidas, entre la medianoche y las 6 am del 13 y 14 de diciembre; y la conjunción de Júpiter y Saturno o Estrella de Belén que se podrá ver brillar el 21 de diciembre.