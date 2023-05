Cómo es el pequeño y pintoresco pueblo de Salta que fue elegido entre “los 50 más lindos del mundo”

Un pueblo de Salta fue seleccionado por la prestigiosa revista Condé Nast Traveler y, si bien es un orgullo ser elegido, este reconocimiento no sorprende porque la magia de este pueblo es innegable. Conocé el pequeño, pero muy pintoresco pueblo de Salta, elegido entre los 50 más lindos del mundo.

La revista estadounidense publicó una nota titulada “The 50 Most Beautiful Small Towns in the World” (Los 50 pueblos pequeños más bonitos del mundo), donde comparte la belleza de estos lugares. “Atribúyalo a los lugareños amigables, los hoteles boutique o el encanto antiguo, pero nunca nos cansaremos de las escapadas a las ciudades pequeñas”, escribieron en la presentación.

En la lista hay todo tipo de lugares para que disfruten todos los viajeros, el primer lugar lo obtuvo Albarracín en España, en segundo lugar, se encuentra Ban Rak Thai en Tailandia y, en tercer lugar, Baños en Ecuador. En el puesto número nueve, se presentó Colonia del Sacramento en Uruguay. En la posición número 20, quedó Iruya, un maravilloso pueblo de Salta.

Iruya, el pueblo de Salta elegido como uno de los más lindos del mundo

Iruya es encanto por donde se lo mire: pintorescas calles, llamativos colores y montañas caracterizan a este pueblo. Se encuentra a unos 300 km al norte de Salta Capital y tiene unos 1.500 habitantes.

Iruya es un pueblo muy pintoresco en Salta que llama la atención por sus calles y colores. Foto: Tripin.travel

Lo que lo caracteriza es que es un pueblo que pareciera estar colgado de una montaña, ubicado a unos 2780 msnm, además está rodeado por el río Iruya. El lugar conserva las raíces antiguas, la cultura originaria de los habitantes y las casas viejas, que lo convierten en un pueblito mágico.

Qué hacer en Iruya, el mágico pueblo salteño

Al ser un sitio tan pintoresco, no se puede dejar de ir a los miradores y aprovechar para observar todo el pequeño poblado, con las mejores vistas panorámicas. Los más conocidos son el Mirador del Cóndor y el Mirador de la Cruz. No solo tienen fabulosas vistas, sino que también se puede aprovechar para hacer trekking.

Las increíbles esquinas del pequeño pueblo Iruya en Salta Foto: Nano Escudero (Visit Salta)

El otro gran recomendado es conocer la historia de los pueblos originarios a través del asombroso lugar Awawa Casa de la Cultura, un “espacio creativo, hurgador de la memoria y comprometido con la Identidad Cultural del pueblo”. Se recomienda ir a las actividades que propone, como peñas, cine, talleres y más.

Otro infaltable es recorrer el pueblo con tranquilidad, dar un paseo, ir a la orilla del río Iruya a tomar mate y apreciar la belleza del pueblo, que invita a perderse entre sus empinadas calles.

Cuánto cuesta hospedarse en Iruya

Hay varias opciones para alojarse en Iruya; la mayoría de ellas son hostales, como el Hostal Tacacho, Hostal y Resto-Bar El Caucillar de Iruya, Hostal El Mirador o el Hostal La Plaza. También hay algunos hoteles con más comodidades o, para quienes no quieran gastar tanto, hay un camping en el pueblo para pasar la noche en carpa.

Todos rondan entre $ 13.000 y $ 25.000, la noche, excepto el camping. Los precios varían según las comodidades y de la fecha de viaje y de reservación.

Cómo llegar a Iruya desde Salta Capital

Quienes estén en la ciudad de Salta y quieran pasar unos días en Iruya, pueden tomar la ruta nacional 9, luego tomar la ruta provincial 13 a la altura de Iturbe y, por último, la ruta provincial 133. En total, son unos 290 km.