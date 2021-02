Natali Abigail, una joven madre de la ciudad de Orán, compartió una publicación a través de su cuenta de Facebook, en la que hace un llamado a la solidaridad para ayudar a su hija Chiari, de 10 años, que padece una cardiopatía congénita.

“Ella es mi pequeña, muchos de ustedes ya la conocen, pero quiero contarte un poquito más de ella y de lo que está por sucederle en las próximas semanas”, comienza diciendo la madre en su texto.

Chiari necesita de la solidaridad de los salteños para poder operarse (Facebook)

Luego explica que Chiari tiene 10 años, y que desde su primer año de vida padece una cardiopatía congénita. Sin embargo, aclara que esta condición no es lo más preocupante en la salud de la niña, ya que, además, padece de “Pectum Excavatun”, es decir “pecho hundido”, algo que, si bien en un principio era una cuestión estética, en el último tiempo se transformó en un problema, ya que provoca una compresión de su corazón, “quita espacio a sus pulmones y comprime su esófago, lo que hace que su calidad de vida no sea la mejor”.

Natali luego explica que para el 18 de marzo se programó una cirugía en la ciudad de Salta, en la que colocarán a Chiari dos barras de acero para levantarle el esternón. Esta barra estará durante 6 a 8 meses en el cuerpo de la niña y luego deberán extraérsela. En este período la niña deberá guardar reposo absoluto y se le realizarán controles periódicos.

Chiari necesita de la solidaridad de los salteños para poder operarse (Facebook)

Los controles no se pueden realizar en Orán porque no cuentan con las especialidades médicas, por lo que la familia deberá instalarse en Salta para que se realicen los controles en el Hospital Materno Infantil. “Desde Orán no podría viajar a realizarse los controles por todos los riesgos que implican tener que movilizarla en ese estado”, explicó la madre de Chiari.

“Hoy apelo a la Colaboración y Solidaridad de Orán para poder llevar a cabo una mudanza hasta Salta con todos los gastos q esto implica (mudanza, alquiler, gastos de internación, traslados)”, pide Natali, y finaliza el texto diciendo que “lo único que quiero es mejorar la calidad de vida de mi pequeña”.

Cómo ayudar

Si tenés interés en ayudar a Chiari y su familia te podés contactar al 3878- 537851, o al Facebook de su madre.