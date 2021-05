Este viernes se realizan los alegatos de las partes en el juicio por el homicidio de Jimena Salas. En su pronunciación, el fiscal Ramiro Ramos Ossorio enumeró las contradicciones de Sergio Vargas, imputado como partícipe secundario del hecho, y pidió que se le aplique la pena de 12 años de prisión.

El fiscal puntualizo que Vargas no vendía ni ofrecía las sandalias en el barrio y que los vecinos señalaron que nunca lo vieron antes y que tampoco volvieron a verlo, lo mismo que al hombre que llevaba el perro. Agregó que a ningún vecino le expresó el precio del par de sandalias que ofrecía.

Comienza la última semana de juicio por el asesinato de Jimena Salas. (Fiscales Penales)

“Mucho se esforzaron en instalar la idea de que Vargas es un pobre individuo al que la Justicia quiere perjudicar. Lo que está probado es que Vargas estuvo en el lugar y desde la Fiscalía se sostiene que se encontraba allí en función de la comisión de un delito principal. De perejil no tiene nada”, destacó.

“Vargas mintió en todos y cada uno de los aspectos de su declaración, tanto en la etapa investigativa como durante el debate. Su actividad la hizo a cara descubierta y fue ineficaz, pues no logró con su ardid que la víctima le abriera la puerta, a diferencia del hombre que llevaba el perro. No se lo acusa de haber quitado la vida a Jimena Salas ni de ser sicario, sino de haber actuado en conjunto con el hombre del perro generando una ayuda no esencial para perpetrar el hecho. El que falte identificar a los autores materiales del homicidio de Jimena Salas, no lo hace inocente a Vargas”, sentenció.

Caso Jimena Salas: familiares del único detenido piden su liberación (La Gaceta)

Por último, el fiscal penal Ramiro Ramos Ossorio solicitó al Tribunal se le aplique a Sergio Horacio Vargas la pena de 12 años de prisión efectiva como partícipe secundario del delito de homicidio calificado por ensañamiento, alevosía, criminis causa y femicidio en perjuicio de Jimena Salas.