En las últimas horas se dio a conocer la palabra de Carina Burgos, quien se convertirá en los próximos días en la primera trabajadora en ocupar el cupo trans en el municipio de Salta. La funcionaria contó parte de su vida y por qué eligió el camino de la política en su vida.

“No quiero ver a ningún niño, a ninguna persona pasar por lo que me tocó pasar. Mi mamá fue madre soltera y éramos muchos hermanos. La plata no alcanzaba. Era empleada doméstica y no había en ese tiempo la ayuda que gracias a Dios brinda hoy el Estado. Se lo que es tener hambre, no tener una zapatilla y pasar penurias”, relató en diálogo con El Tribuno.

Carina Burgos, la primera trabajadora en ocupar el cupo trans en el municipio de Salta Foto: El Tribuno

Y continuó: “Esto no sería posible sin la ayuda de los vecinos, es por eso que a esta movida la llamo Cadena de Corazones Solidarios. La gente muchas veces no sabe y no conoce el corazón solidario que tiene Cerrillos”, aseguró.

Gracias a la solidaridad de las personas, Carina ha podido realizar tareas en forma permanente en distintos barrios de la ciudad, y sobre esto agregó: “Han donado hasta colchones antiescaras, sillas de rueda, andadores y camas. Hubo casos de incendios, de familias que lo han perdido todo, de enfermos terminales de bajos recursos. Pero gracias a la inmediata respuesta de la comunidad, pudimos llegar con una ayuda”, recordó.

Sobre su cargo político, Carina sostuvo: “Pienso que en los próximos días debería comenzar a trabajar en el área que la intendenta Yolanda Vega disponga. Voy dedicarme aún más a lo que vengo haciendo desde hace 20 años, más aún ahora que voy a tener un sueldo fijo. Eso me va a permitir tener más disponibilidad. Todo lo que esté a mi alcance lo voy a hacer, esa es mi máxima aspiración y lo que quiero en esta vida”, concluyó.