A Cande Correa le quedan algunos meses en el cargo de concejala. Es que la salteña no logró superar el umbral de votos en las PASO de septiembre y no podrá renovar su banca. Sin embargo, su actividad en las redes sociales no tiene fecha de caducidad y sigue más vigente que nunca.

Esta vez, la política salteña e fotografió con poca ropa y sorprendió con su mensaje. “Hoy es un día donde estoy Súper idiota!”, confesó en primera instancia a través de su cuenta de Instagram.

En la foto se la ve a la concejala posando desde una cama, con ropa interior negra y mirando a la cámara haciendo “pucherito”. La imagen obviamente fue en sintonía con el tenor de su mensaje.

Cande Correa se fotografió con poca ropa y sorprendió con su mensaje: “Es un día donde estoy súper idiota”

“Aunque Soy alegre casi siempre, como todos, tengo mi días, esos días en los que exploto me enojo conmigo y después se me pasa!”, reveló Cande. Y confesó: “Para no decir que la gente me hace enojar 🤪😂”.

Luego la influencer salteña le hizo una pregunta a sus seguidores :“¿Y a usted que los pone de mal humor?”.

Pero los fanáticos de la concejala no respondieron la pregunta. Un seguidor incluso la halago indirectamente: “Si esa es tu cara de enojo ni tanto parace que estuvieras enojada más cansada que otra cosa”, escribió.

Otros se limitaron a colocar un “Me gusta” - la foto superó los 25 mil- y algunos únicamente dejaron un mensajito de aliento a la política o simplemente colocaron un emoji.