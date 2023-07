¡Antonio se acerca a la final de MasterChef! Los destacados platos que lo salvaron de la eliminación

Sin dudas, uno de los personajes más queridos por el público de MasterChef es Antonio López. A lo largo de la competencia, el salteño ha demostrado tener carisma y, sobre todo, talento; gracias a esto preparó dos platos que lo salvaron de la eliminación del domingo 16.

Luego de unas semanas difíciles y de quedar al borde de la cuerda floja, el muchacho de 20 años cocinó un plato salado y otro dulce durante la noche. En la devolución, si bien los tres jurados coincidieron en que habían algunos detalles para corregirle en el postre, quedaron satisfechos.

Primero preparó un solomillo de cerdo, cuya ejecución fue “muy buena”, según dijo Donato de Santis. El acompañamiento estaba fresco, ideal para ese plato y, según dijo el chef italian, tenía la clásica y distintiva “firma de Antonio”, es decir, había dejado su toque.

Como postre el salteño realizó un bizcocho de naranja y vainilla relleno con crema de limón y polenta, también tenía dulce de leche y crema, con una salsa por debajo de naranja; lo acompañaban bananas caramelizadas.

Si bien el cerdo fue bueno, la parte dulce estaba un poco más complicada. El italiano aseguró que el bizcochuelo estaba bien cocinado, con una salsa que calificó como “excelente”, la cual sin embargo le resta al resto de la comida.

Germán Martitegui coincidió en que lo primero estuvo muy bien. No obstante, indicó que el punto débil de Antonio está en lo dulce: “Son tan extremos el dulce de leche y el ácido de la naranja, hace falta un trabajo muy fino para que esas dos cosas queden bien juntas. Y la presentación no me gustó”.

Antonio se acerca a la final de MasterChef.

Por último, Damián Betular reiteró en que el cerdo que preparó el salteño estaba bien hecho, pero dijo que el dulce de leche en el postre era “muy agresivo para el paladar”. Entonces, le marcó: “Hay que rever la parte dulce”.

Finalmente, el jurado decidió que Aquiles González sería el siguiente eliminado de la competencia gastronómica ya que su postre estaba crudo. El cordobés entonces se saludó con Antonio de un abrazo y lo felicitó por seguir en el reality.

QUIÉNES SON LOS FINALISTAS DE MASTERCHEF 2023

En la edición de este año ingresaron al certamen 16 participantes que semana tras semanas debieron superar diferentes desafíos hasta llegar a la instancia final. Aún no se conocen quiénes son los tres finalistas de MasterChef, pero estarán definidos entre los 5 que llegaron a esta instancia del programa y son:

Antonio López

Oriundo de Salta, tiene 20 años y es estudiante de enfermería. En el casting frente al jurado preparó una humita salada con vegetales salteados en salsa dulce y picante que hizo emocionar a Donato. Rápidamente, se volvió uno de los favoritos del público. Se fue a la mitad del certamen, pero regresó gracias al repechaje.

Estefanía Herlein

Se dedica a la comunicación y prensa. Su receta para el casting final fue de ensalada de camarones salteados. Tiene 34 años y se graduó en la carrera de Marketing en la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA). También pudo regresar a la competencia después del repechaje.

Daniela Kompel

La escribana de 32 años se fue ganando el cariño del jurado con el correr de los desafíos y se volvió una de las grandes candidatas rumbo a la final. Oriunda de la Ciudad de Buenos Aires, fue criada en el seno de una familia judía. Estudió abogacía en la Universidad de Belgrano.

Rodrigo Salcedo

Representante de San Luis es uno de los participantes más divertidos del reality. Sus preparaciones son muy sabrosas, pero suele llegar con el tiempo justo a los emplatados. De profesión bioquímico, cocinó un postre con peras, vino y queso el día de su presentación en MasterChef.

Rodolfo Vera Calderón

Es periodista especializado en realeza y oriundo de México. Suele recibir críticas en las redes sociales por sus contestaciones a los jurados y cuando se manifiesta en desacuerdo con las devoluciones y cuestiones observadas por los expertos.