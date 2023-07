Por qué Aquiles quedó eliminado de MasterChef: “Esta experiencia fue un viaje maravilloso y desafiante”

Aquiles, el cordobés que participó de MasterChef Argentina quedó eliminado de la competencia este domingo, tras elaborar una comida desafiante. El joven se mostró muy agradecido con los jurados y se despidió de la mejor manera.

En la gala, los participantes se enfrentaron a un desafío complejo: la preparación de un plato dulce y uno salado en apenas 70 minutos. Así, el cordobés presentó un postre de dulce de leche que originalmente iba a ser un volcán y pollo con puré de puerro y brócoli con nueces.

Sin embargo, tuvo algunos problemas con la preparación y los jurados decidieron dejar afuera de la competencia a Aquiles. “Un volcán de dulce de leche líquido y con gusto a harina cruda”, remarcó Germán Martitegui.

Aquiles, el último eliminado de MasterChef. (Foto: Captura de pantalla)

LA DESPEDIDA DE AQUILES, EL NUEVO ELIMINADO DE MASTERCHEF

“Sos una persona que no pasa desapercibida. Tenés un humor, forma de ver la vida e ironía inteligente. Fue un placer conocerte y sos un MasterChef para mí. Felicidades por llegar hasta acá, tenés un talento admirable”, sostuvo Martitegui.

“En muchas cosas que contaste me sentí reflejado. Cuando te emocionaste con tus abuelas… un montón de cosas que para mí hacen que Aquiles sea único. Todo lo que te espera es para arriba y te quiero mucho”, expresó por su parte Betular.

“Ay, niño Aquiles, cómo te vamos a extrañar. Te aprendimos a querer un montón y tus abuelas deben estar orgullosas del nieto que tienen”, dijo Wanda Nara.

A su vez, Aquiles compartió unas palabras de despedida: “Hoy entré a la gala teniendo la posibilidad de salvarme y me termino yendo de la competencia. La vida no sé si es cruel pero es, y es por sus circunstancias. Y hoy tocó que sea así. Me da la sensación de que algo de mí se llevan. El paso de ‘MasterChef’ fue una escuela de gastronomía acelerada pero también una escuela de vida”.

Luego, el joven subió un escrito a sus redes sociales donde agradeció a cada uno de los jurados, productores, familiares y amigos que lo acompañaron en este proceso. “¡Muchas gracias! Esto recién comienza… Sean felices. Lo demás no importa nada”, concluyó Aquiles.