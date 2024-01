Sofía Vergara deslumbró con un vestido de “oro líquido” a sus 51 años

Sofía Vergara se encuentra viviendo un gran momento, ya que estrenó junto a Netflix la serie Griselda, una biopic sobre la narcotraficante Griselda Blanco. Se trata de uno de los mayores proyectos de la actriz, tras el final de Modern Family.

La artista colombiana ha demostrado ser una de las estrellas indiscutidas de Hollywood. Su carisma, belleza y talento actoral la han llevado a ser reconocida tanto por la crítica como por el público, estos últimos quienes tienen un lugar especial para ella en sus corazones.

Sofía Vergara es una de las actrices más icónicas de Hollywood. Foto: instagram

Además de ser actriz, Sofía es modelo. Es por ello que, en cada premiere que participa, deslumbra con sus looks. El estreno de Griselda no fue la excepción, ya que decidió lucir un exclusivo vestido diseñado por Laura Bacsi, marca originaria de Los Ángeles.

Sofía Vergara enloquece a todos con sus looks. Foto: Instagram/sofiavergara

Se trató de un vestido en color “oro líquido”, estilo strapless, con una silueta fluida y cuyo escote fue profundo y anudado por la parte central del pecho. Además, su caída en túnica dio un efecto de diosa griega que expresó a la perfección la belleza de Sofía.

Sofía Vergara en el estreno de Griselda. Foto: Mireya Acierto

Por último, la actriz economizó en accesorios para no barroquizar el look. Lució tan solo un par de pendientes largos y brazaletes de la joyería de Beverly Hills, XIV Karats LTD.

¿De qué trata Griselda y dónde verla?

La trama de Griselda se inicia en la década de 1970, cuando Griselda Blanco llega a Miami con sus tres hijos y un kilo de cocaína. Desde ese punto, la serie despliega cómo construye su imperio narcotraficante, ascendiendo para convertirse en una de las mujeres más poderosas y temidas a nivel mundial.

Griselda llegó a la plataforma de streaming Netflix este 25 de enero de 2024, en lo que se transformó en uno de los estrenos más populares del año, ya que, todo el mundo habla de él.