Quién es Dallys Ferreira, la modelo paraguaya que lanzó una lapidaria frase contra Argentina: “Son pobres, pero los extraño”

Argentina enfrenta una compleja situación económica. De hecho, se estima que los datos en cuanto a la inflación de abril triplicarán los de Venezuela. Son muchas las figuras y personalidades que hablan al respecto y dan su opinión sobre la inestabilidad financiera que experimenta el país estos días.

La modelo paraguaya fue crítica sobre la situación económica que atraviesa el país / Foto: Instagram Foto: Dallys Ferreira

Una de ellas fue la modelo paraguaya, Dallys Ferreira quien tras regresar al país, participó del programa que conduce Ángel de Brito como panelista invitada y aprovechó la oportunidad para compartir su perspectiva sobre cómo se vive en Argentina.

Dallys Ferreyra generó polémica al hablar de la actual situación económica en Argentina

La frase de la modelo que desató la polémica surgió cuando Ángel de Brito le preguntó si deseaba formar parte del ciclo y tener su propia silla de manera oficial. Ante dicha consulta, Dallys disparó, ácida: “Estoy de turista, gano mejor en Paraguay”.

La modelo paraguaya aseguró que gana mejor dinero en su país de residencia que en Argentina y generó polémica / Foto: Instagram Foto: Dallys Ferreira

Luego de rechazar la oferta laboral del conductor, Ferreira lanzó sin ningún tipo de filtro: “Les extraño mucho. Son pobres, pero los extraño un montón”. Las palabras de Dallys generaron gran sorpresa en Yanina Latorre, dejándola atónita.

La modelo agregó: “Con lo que me van a pagar no me alcanza, pero les agradezco un montón”. “¡No puedo creer lo que acaba de decir!”, exclamó Nazarena Vélez tras escuchar la opinión de la modelo en cuanto a la situación económica del país.

Por su parte, Marixa Balli expresó su preocupación por lo que acababa de oír: “¡Qué terrible que la gente te diga ‘están pobres, están mal’! Viene mucha gente uruguaya a mi local y me dicen ‘nos dan una pena ustedes, están tan mal’”.

La modelo criticó la situación económica argentina y generó polémica en las redes sociales. Foto: América TV

Antes de culminar con su opinión sobre el difícil momento económico, Dallys manifestó: “Yo quiero volver a la Argentina más seguido. Yo quiero mucho a la Argentina, y cuando me dicen ‘qué país generoso’ conmigo lo acepto porque ha sido muy generoso conmigo, pero la gente me dice ‘no vuelvas’, y estoy hablando de gente que tiene empresas”.