Contenido para adultos, cuota alimentaria y un truco para ganarle a la inflación: los ingresos de Cinthia Fernández.

Cinthia Fernández hizo gran parte de su carrera envuelta en rumores y peleas mediáticas, pero es innegable que todos estos conflictos hicieron crecer su popularidad sumando mayor cantidad de seguidores en sus redes y ganan espacio en la televisión.

En julio de 2022, Cinthia Fernández confirmó que se iba a sumar a la plataforma de contenido para adultos: Divas Play. “Los cachets están entre 3 mil y 10 mil dólares mensuales, más comisión. Yo estoy negociando, creémelo. A mí me ofrecieron muy buena plata. Yo no lo quería hacer, pero yo necesito la guita, soy muy sincera. La propuesta económica es buena”, explicó.

Cinthia Fernández prende fuego las redes

Unos meses antes, Cinthia Fernández había publicado en sus redes el comprobante de la transferencia que le había hecho Matías Defederico. Allí figuraba que el exfutbolista le envió 55 mil pesos, 113 mil menos de lo que estableció la Justicia. Desde que tramitaron el divorcio entraron en una guerra paralela por el pago de la cuota alimentaria de las nenas que tienen en común.

Matías Defederico contra Cinthia Fernández.

Pero en 2020 el problema había explotado de peor manera porque el futbolista reveló el motivo por el que Martín Baclini pagó el colegio de las nenas por algún tiempo. “Yo tengo que pasar un monto por mes que me fija el juez. Si yo pago y ella después decide usar 50 pesos, todo o nada, es un tema de ella. Yo siempre estoy al día y tengo todo para mostrarlo. Si paso 10 y se gasta 70, tampoco. Mi estándar de vida es este”, dijo el fubtolista.

Cinthia Fernández fue al supermercado y disparó contra Matías Defederico porque no le alcanza la mensualidad

Como para evitar un punto de discordia, agregó: “No soy millonario y no puedo aportar más de lo que gano. No le recrimino nada a ella pero esta es mi realidad”. Al ver esta nota, Cinthia no se quedó callada y buscó su descargo en LAM, pero fue interrumpida por Yanina Latorre que no dudó en ponerle números al tema: “Él cobra 120 mil por mes y le pasa 60 a Cinthia, la mitad”, disparó aclarando que el dato se lo había pasado un representante de futbolistas.

En contrapartida, en estas vacaciones de invierno, Cinthia Fernández se hospedó en un exclusivo hotel en Bariloche por 90 mil pesos la noche. Pero ante las críticas, explicó que lo hace por canje.

Matías Defederico contó el motivo por el que le pidió el divorcio a Cinthia Fernández

La técnica de Cinthia Fernández para ganarle a la inflación

Pero en el medio de la crisis económica, Cinthia Fernández sorprendió en el debate sobre la suba de precios en Argentina que se dio en Momento D. La bailarina utilizó un ejemplo propio y contó que gastó 100 mil pesos en un hipermercado mayorista para los productos necesarios para ella y sus tres hijas.

Cinthia Fernández compartió la remodelación costosa que hizo en el patio de su casa y la cual fue por canje

La panelista pasó frente a la pantalla gigante de la escenografía y, junto con Fabián Doman, analizaron sus consumos y los precios que había abonado. La panelista exhibió el ticket de compra y se armó el ida y vuelta entre todos en el piso.

Galletitas, aceite, productos de limpieza, gaseosa y café son algunos de los productos que compró. Para cada uno de ellos tuvo una explicación lógica, a pesar de algún que otro precio elevado, porque adquiriéndolos en grandes cantidades le conviene, ya que no tienen vencimiento y así le “gana” a la inflación.

“Hizo negocio, diría un economista, porque esta misma compra dentro de un mes va a valer entre 7% y 8% más”, opinó el conductor del programa. En esa línea, Cinthia señaló que, por ejemplo, compra la horma de queso a un valor aproximado de 3 mil pesos, pero lo fracciona y lo freeza, para que tenga una larga duración, de esta forma lo adquiere a un precio que no se encuentra en otros supermercados.

Las calzas "levanta totó" de Cinthia Fernández con las que suma a sus ingresos.

¿Qué problema salud tuvo una de las hijas de Cinthia Fernández?

La menor de las hijas de la bailarina y Matías Defederico contrajo una bacteria y si bien le habían dado el alta, los vómitos no cesaron y por eso el año pasado vivieron momentos complicados, pero la menor ya se recuperó.