Hace ya unos meses Luis Arturo Villar Sudek, mejor conocido como Luisito Comunica en Youtube, presentó a su novia en las redes. La venezolana Arianny Tenorio ya tenía un pequeño reconocimiento por ganar el certamen de Miss Ciudad de México, pero terminó de afianzar su presencia en las redes al salir con el youtuber.

Arianny Tenorio Foto: Instagram @arianny.tenorio

Arianny nació en Anzoátegui, Venezuela el 7 de febrero de 1995. La joven comenzó su carrera subiendo videos a YouTube mostrando sus trajes de baño y haciendo reseñas de distintas vestimentas que adquiría. Ese contenido relacionado a la moda le hizo ganar más de 2 millones de visitas.

Su amor por la moda la ayudó a llegar a modelar y a participar de certámentes de belleza, tras nacionalizarse como mexicana. En varias ocasiones, incluso, ha dicho que su sueño es representar al país en Miss Universo.

Sin embargo, a pesar de ya tener su propia marca de joyería, donde ganó su público es en las redes. Es que en Instagram cuenta con 3.2 millones de seguidores y en TikTok más de 4.

Allí sube divertidos videos que no tardan en pasar las millones de visitas. Ya sean bailando, haciendo “playback” sobre los audios más populares o haciendo bromas en público junto a Luisito, son la razón por la cual ha transformado su carrera y se convirtió en influencer.

De todos modos, no olvida su lado más sensual y también postea increíbles producciones de fotos junto a famosas marcas, así como postales de sus viajes con increíbles looks y en bikini.

Hace tan solo unas semanas, el youtuber confesó que está listo para casarse ahora y para tener hijos, aunque en un futuro. “Creo yo que el matrimonio es algo que es una decisión y si no funcionó pues se anula y ya, ni ped*. Pero tener hijos eso sí es una decisión de toda la vida. No es como ya no lo quise, se mete de nuevo. No pues no es así. Eso es otro paso. Entonces si tú me preguntas si estoy listo para casarme ahorita yo te diría, sí”, se sinceró con Jordi Rosado.

“Si me preguntas, pero ¿estás listo para tener hijos? La neta no. Sí quiero, eventualmente, pero ahorita yo estoy disfrutando mucho mi control de los tiempos, me gusta estar de viaje, me gusta ser dueño de mi tiempo, al menos así pienso ahorita. No sé”, agregó.