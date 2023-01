Polémicas por el Photoshop y cirugías sin confirmar: los retoques de Wanda Nara.

Wanda Nara está en el centro de los flashes desde que es muy chica, por eso es innegable observar el cambio físico que puede haber sufrido tanto su cuerpo como su rostro. En las redes sociales y en la televisión son muchos los que opinan que en realidad la empresaria pasó por el quirófano, aunque ella lo niega recurrentemente.

Desde hace muchos años, circulan mitos y leyendas sobre lo que la empresaria se hizo o no a nivel cirugías, pero ella solo confirma algunos retoques. Por un lado, en los primeros días de 2023, Wanda Nara mostró que para empezar el año se sometió una kinesiolifting facial, un masaje en la cara que ayuda con las arrugas y que también relajaría el rostro, y es un tratamiento indoloro y no invasivo.

Wanda Nara Foto: Instagram

Por otro lado, la empresaria también aseguró que a los 19 años debió operarse la nariz porque se la rompieron en un partido de hockey y no podía respirar. Después le tocó pasar otras cinco veces por el bisturí con motivo de sus cesáreas: dio a luz a Valentino, Benedicto, Constantino, Francesca e Isabella.

Wanda Nara en uno de sus cinco embarazos.

Pero, Luis Ventura dijo que la primera operación de Wanda Nara en realidad fue para ponerse siliconas. “Se hizo las lolas como regalo de cumpleaños a los 15. Dice que, a partir de ahí, empezó a mejorar el boletín con sus calificaciones”, afirmó en Intrusos.

Ante tantas acusaciones, Wanda Nara dijo que cada cuerpo de la mujer vive una revolución diferente: “Mi cuerpo vivió cinco embarazos, cinco cesáreas y aunque podía permitírmelo, no tengo ninguna extensión de piel o liposucción. Esperé, bajé de peso cinco veces y escuché críticas y más críticas. Cada cuerpo es distinto, cada mujer elige qué hacer con su estética. Apruebo todo lo que nos haga sentir mejor”.

Estos dichos fueron después de que el cirujano Cristian Pérez Latorre fuese invitado a Los Ángeles de la Mañana y contará sobre las supuestas intervenciones que se hizo Wanda Nara. “Se hizo los labios, la nariz, los pómulos… Obviamente, comparando las fotos”, dijo.

Wanda Nara Foto: instagram

Además, el médico agregó: “Es obvio que ella fue mejorando. Si uno la compara con su hermana Zaira puedo decir que ella sí no tiene (cirugías), porque tiene una belleza natural”. A su vez, una de las cosas que más destacó es el cambio notable que hubo en la dentadura de la empresaria, entre varias otras modificaciones que la modelo fue sumando en estos últimos años.

Wanda Nara se sometió a operaciones pero las niega. (web).

Por su parte, Wanda Nara siempre negó las acusaciones: “No, ni mi cara. Me da risa que me vean con un filtro de Instagram y digan que me operé... Si supieran que veo una aguja y me baja la presión”. Asimismo dijo que hay fotos que demuestran lo que dice: “Además ¿en qué momento pude haberlo hecho? Pasé los últimos años embarazada, tiempos imposibles para esa intervención, y tres en televisión”.

Wanda Nara desmiente sus operaciones.

Tal es la insistencias de que se hizo cirugías, que Carmen Barbieri se refirió al aspecto físico de la empresaria en ¿Quién es la máscara?: “¡Mirá qué linda, Wanda! Yo conozco a una Wanda Nara que no es esta. Es otra cara. Ella es la máscara, no se sabe quién está adentro. No es la misma de antes”.

Wanda Nara fue elogiada y criticada, a la vez, por Carmen Barbieri luego de la primera edición del nuevo programa de Telefé / Archivo

Pero además de negar las operaciones que le adjudican, reconoció que jamás pondría su vida en riesgo porque tiene 5 hijos que la esperan en casa todos los días. Luego agregó: “Nunca me lastiman las críticas. Todas somos diferentes y especiales, y siempre hay una con el cuerpo más duro, más flaco... lo que me diferencia es mi personalidad, mi seguridad... eso no lo cambia un filtro, un cirujano y ningún retoque. Muchos miran el exterior y no se dan cuenta de que lo que realmente enamora perdidamente es la personalidad, esa te gana o te pierde para siempre. Buen San Valentín para todos”.

Wanda Nara cautiva con sus looks. Foto: Gentileza Instagram

¿Quién es la doble de Wanda Nara?

Abril Olivera es rosarina y se define como “la doble” de la empresaria. Como tantos otros, utiliza las redes sociales para mostrar su rutina diaria y de belleza. Principalmente en TikTok comparte videos donde demuestra su faceta artística y algunas producciones fotográficas.

Wanda Nara tiene una doble en Argentina.

¿Cuál es el significado del nombre Wanda?

La palabra Wanda tiene el significado de “nombre propio” y viene del polaco Wend = “nombre de una tribu polaca”.