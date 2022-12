Pampita conquistó corazones con una microbikini y usó el complemento perfecto para el verano

En los últimos meses, Pampita ha estado presentando en su cuenta oficial de Instagram los conjuntos ideales para el verano que diseña para “Pampita by Ceferina”, la marca de indumentaria en la que trabaja en colaboración con una de sus amigas. Y en esa ocasión, posó para la cámara con un look playero de edición limitada.

El total white de Pampita que enamoró en Instagram. Foto: Gentileza Instagram

Para ello, exhibió una microbikini de dos piezas que reunía los tonos azul y blanco sobre la tela, y una coloración rosada sobre las tiras, y la acompañó con una túnica playera negra que pertenece a su marca. Al mismo tiempo, sumó al outfit un sombrero a tono con la prenda superior y las clásicas gafas de sol anchas que suele utilizar.

Pampita presentó lo nuevo de su marca y enamoró a sus fanáticos. Foto: Instagram

Y desde la descripción del posteo detalló: “Les sigo mostrando la colección tejidos playeros para este verano, el crochet es tendencia y no podía faltar en mis imprescindibles para estas vacaciones. Túnica Playera en hilo de seda de mi cápsula Pampita by Ceferina. Son todos edición limitada!”.

Pampita conquistó con su túnica playera. Foto: Instagram

En qué otros diseños estuvo trabajando Pampita

Hace solo algunos días, la modelo deslumbró en Instagram con un body de tiras y encaje en el escote al que acompaño con un pantalón ancho, ambos de color rosado, e incorporó accesorios dorados que colmaron de glamour el outfit.

Pampita luce sus gafas Infinity Foto: instagram

No obstante, también presentó un accesorio que diseñó ella misma y que pertenece a su cápsula “Infinit By Pampita”. Se trató de las gafas de sol traslúcidas de formato cuadrado y coloración naranja con la cual cerró el look.