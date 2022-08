More Rial pasó por la estética y mostró el cambio en Instagram

La vida de More Rial dio un vuelco inesperado cuando, hace unos meses, perdió su segundo embarazo. Sin embargo, poco a poco la influencer fue levantando sus ánimos y, ahora, se encuentra en su mejor momento. De hecho, así es cómo se muestra en las redes sociales, donde sus seguidores disfrutan de su gran contenido y de los aspectos más íntimos de su vida.

More Rial Foto: More Rial

Por eso, ahora, More Rial no ha dudado en compartir con las personas que la apoyan en todo momento su cambio de look. Pues, la joven asistió a la estética y mostró, a través de un vídeo en sus historias, cómo fue el cambio y qué fue lo que se realizó. Si bien siempre se ha manifestado como fanática del cuidado personal, ahora lo dejó en evidencia.

More Rial está en su mejor momento. Foto: instagram

More Rial, mediante su perfil de Instagram, confirmó que pasó por el centro de estética y que optó por un cambio de look. Se cambió el peinado y se perfiló las cejas de una manera que le remarcó mucho más la cara. A su vez, optó por un lifting de pestañas que luce a la perfección sus ojos perfectamente maquillados como siempre.

El presente de More Rial

La hija de Jorge Rial, radicada en Córdoba hace ya tiempo, se encuentra en su mejor momento tras pasar unos duros meses por la pérdida de su bebé. Ahora disfruta de la tranquilidad en aquella provincia y vive a través de las redes sociales donde se desempeña como influencer.

More Rial está en su mejor momento. Foto: instagr

Con más de un millón de seguidores, Morena disfruta de un gran presente laboral y, a su vez, es la promocionadora de distintas marcas. Pues, su perfil oficial es muy llamativo y uno de los más importantes de Argentina.