Morena Rial deslumbró con un look “total black” y le sacó la lengua al espejo

Morena Rial soprendió a sus seguidores una vez más con una foto burlona frente al espejo, en un momento que la encuentra en plena soltería y total disfrute.

Morena Rial

En esta oportunidad, optó por un look nocturno “total black”, con minifalda y campera de cuero. En la minigrabación se la ve sacándole la lengua al espejo, haciendo gala del piercing que tiene.

“Hoy me alejo del que crea que para hablarle hay que hacer fila”, escribió la joven junto al reel, acudiendo a la letra de una canción de Dave Bolaño... ¿dedicada a alguien en especial?

Qué dijo Morena Rial sobre la acusaciones de estafa

Recientemente, se conocieron audios de mujeres que acusan a More Rial de haberlas estafado. Las supuestas empleadas domésticas serían varias y tendrían pruebas de que trabajaron en la casa de la hija del periodista.

Morena Rial

“Soy una de las tantas empleadas que ha pasado por la casa de Morena Rial. Queremos que por favor se le deje un aviso para que nos pague. Nos hace ir por solo una semana, te pide una cuenta para transferir y a la hora de pagarte no está”, explicó una mujer.

Morena Rial, al borde de la censura. Foto: Instagram/@moree

Por su lado, fiel a su estilo, Morena no se quedó callada: “No tengo ni idea, tengo una misma persona hace ocho meses. Tengo una empleada fija, no me preocupa lo que digan”.