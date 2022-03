Semanas atrás More Rial sorprendió a todos al confirmar su nuevo noviazgo. Si bien desde hace un timpo atrás se rumoreaban versiones acerca de su vida amorosa, la hija de Jorge Rial dejó de esconderse y presentó a su pareja a través de las redes sociales.

Se trata del cantante cordobés Maximiliano Bertorello, más conocido como “El Maxi”, con quien transita una reciente pero intensa relación. Las primeras demostraciones de amor llegaron desde Instagram, donde la joven reúne a más de 1.3 millones de seguidores.

La influencer suele visitar con frecuencia Córdoba, donde hizo su debut como actriz en “La Mentirita” durante la temporada teatral de Villa Carlos Paz en 2020. Además allí cocechó un puñado de amigos y es la provincia de origen de su ex Facundo Ambrosioni.

More Rial posó en Instagram Foto: Instagram

En las últimas horas, More Rial compartió un nuevo posteo en su perfil que dejó a más de uno con la boca abierta. La joven posó frente al espejo con un vestido azul oscuro ajustado al cuerpo que revolucionó las redes. “Sigan hablando, normalmente los perros ladran cuando no conocen a la gente”, disparó sin pelos en la lengua en el pie de foto y el comentario de “El Maxi” no tardó en llegar.

El músico fue uno de los primeros en dejar un mensaje en la publicación que rápidamente alcanzó los 13 mil “me gusta”. “Te amo hoy y siempre”, confesó romántico el músico y minutos después More le respondió cariñosa: “Sabes todo, te amo”.

More Rial posó frente al espejo, la reacción de su novio Foto: Instagram/moreerial

La romántica foto de More Rial con su nuevo novio

La pareja blanquó su relación el pasado 10 de marzo, aunque no aclararon desde cuándo comenzaron a salir. De todas formas, desde que su romance se hizo público ya no temen mostrarse y desde sus perfiles sociales comparten grandes muestras de amor.

A través de historias de Instagram, More subió una foto acaramelada a su novio y expresó honesta: “Hola, si ya te extraño”. Es que la joven debió regresar a Buenos Aires, mientras que el cuartetero permanece en Córdoba enfocado en su carrera artística.