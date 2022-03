El periodista Juan Etchegoyen fue el encargado de difundir la noticia “El romance bomba que tengo para decirles es el de Morena Rial con su abogado Alejandro Cipolla, me dijeron que están muy enamorados y viviendo una luna de miel virtual por la distancia” afirmó.

Hasta este momento, ninguno de los dos había respondido frente al rumor. Sin embargo, More Rial no se aguantó y decidió romper el silencio desde su cuenta de Instagram.

Morena Rial y Alejandro Cipolla

Luego de ser consultada por mensaje privado, la influencer dijo: “Hola. No hablo de mi vida privada en estos momentos. Ale es una de las personas más importantes de mi vida”.

Sus declaraciones van en sintonia con las que hizo Cipolla al ser consultado por Clarín: “More es una persona increíble. La conocí trabajando y la quiero un montón. Es lo único que quiero y puedo decir por ahora”, dijo el letrado.

More Rial rompe el silencio Foto: Instagram

La hija de Jorge Rial está viviendo actualmente en Córdoba, mientras que su abogado se encuentra en Buenos Aires. Sin embargo, hay fuertes rumores de que ella volvería a vivir a la Ciudad.

More Rial defendió a Jorge tras su separación con Romina Pereiro

Jorge Rial se encuentra en el ojo de la tormenta tras su divorcio, habiendo protagonizado fuertes cruces con periodistas como como Yanina Latorre, Marcela Tauro y Nazarena Vélez.

Es por eso que su hija, More Rial decidió salir a defenderlo. En sus historias de Instagram escribió sin filtro: “Ya quisieran ser como mi papá. Años luz les falta. Manga de imbéciles, si no fuera por él no serían quienes son”.

More Rial salió a defender a su padre Foto: Instagram

A continuación, publicó una imagen donde se ve a Jorge Rial jugando con su nieto. “Te amamos. Cuánto te extrañamos, papá. Gracias por ser nuestro mayor pilar. Siempre con vos”, dijo tiernamente.