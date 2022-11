Mia Khalifa se fotografió con un conjunto de cadenas en su abdomen y se llevó todas las miradas

Si hay algo que caracteriza a Mia Khalifa son las cadenas de oro sobre el cuerpo. Ya sea con un look de entre casa o desde la playa vistiendo una microbikini, la ex actriz sabe cómo incorporar la joyería a su outfit y lucirla de forma extraordinaria.

Mia Khalifa mostró su belleza sin filtro. Foto: Mia Khalifa

Y esta ocasión no fue la excepción, ya que desde las historias de Instagram compartió una fotografía en el baño y presentó el vestuario que eligió para el día: una campera corta y un pantalón tiro bajo con elástico y cordones colgantes, ambos de tono verde oliva.

Mia Khalifa conquistó con su look total black. Foto: Instagram

Se trató de un conjunto que le daba visibilidad a su abdomen al dejarlo descubierto, y de esa forma pudo lucir las tres cadenas de oro con un dije en el centro que se ubicaban por debajo del obligo; pero lejos de ser el único accesorio que portó para la foto, Mia lució el anillo del mismo tono dorado en el dedo angular del que se desprendía una nueva cadena hacia su brazo, y también utilizó un delicado collar en su cuello.

Por qué Mia Khalifa abandonó el cine para adultos

Si bien fue una de las actrices con mas éxito en el 2014, su participación en las grabaciones comenzó a tornarse peligrosa cuando el grupo terrorista ISIS la amenazó de muerte por utilizar el hiyab en uno de los videos.

Mia Khalifa sensual desde la playa. Foto: Instagram

Y durante una entrevista para la BBC, comentó: “Me sentí completamente alienada, no solo por el mundo, sino también por mi familia y las personas que me rodeaban, especialmente me sentí así después de dejarlo, cuando aún estaba sola”, y pese a que ha recibido ofertas con grandes cantidades de dinero para que vuelva, ha marcado con firmeza que es una industria a la cual no regresaría.