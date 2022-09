María Becerra bailó al ritmo de “Automático” con un top rosa y cautivó a sus seguidores en Instagram

Hace unos días, María Becerra estrenó su nuevo single “Automático” y ya tiene su propio challenge de TikTok. A través de sus redes sociales, la cantante compartió la coreografía y se llevó todas las miradas.

Con su nuevo corte de flequillo, un top rosado a tono con una pollera tejida, y unos guantes de red, María Becerra desplegó sus movimientos al ritmo de “Automático”, su nueva canción.

La cantante argentina subió el video a su Instagram y se llevó miles de ‘me gusta’ y cientos de comentarios de sus fans y colegas, entre ellas Lola Índigo. Así como también varias influencers como Belu Lucius y Paulina Cocina.

Es que el furor por “la nena de Argentina” no tiene límites y cada vez son más las personas que confiesan su admiración por la oriunda de Quilmes. Recientemente, la artista agradeció el cariño y el apoyo que recibió tras el audio que filtró la mediática y actriz de contenido para adultos, Jazpincita.

María Becerra, J Rei, Jazpincita.

Qué pasó entre María Becerra, J Rei y Jazpincita

Según trascendió, la cantante se habría comunicado con la influencer por privado, le pidió el teléfono y la llamó para pedirle que se aleje de su novio. La actriz de contenido para adultos compartió un video de la llamada en el que se escucha el pedido de María Becerra.

“Te parezco una capa pero te querés cog*# a mi novio. Sos una hija de pu#*”, empieza picante el intercambio entre la artista y Jazpincita. Mientras ella asegura comprender la situación, la cantante reveló que ya tuvo una mala experiencia con su ex Rusherking al enterarse de una infidelidad por TikTok.

“Es feo, como mujer te lo digo, porque una tiene inseguridades. A mí me pasó que mi anterior pareja me engañó y yo me enteré por TikTok. Estoy por dar un show en Río de Janeiro, el más importante de mi vida, y me pone mal porque me trae cosas viejas”, aseguró quebrada.