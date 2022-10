La foto de Lana Rhoandes que prende fuego a quién la vea y desafia los límites de la censura

Lana Rhoandes tiene una comunidad de 16 millones de seguidores en su cuenta de Instagram. Allí publica contenido exclusivo para sus seguidores.

Sin embargo, uno de sus posteos es el que se lleva todas las miradas. La modelo deja poco espacio a la imaginación y corre permanentemente los límites de lo permitido.

Lana Rhoades Foto: Instagram

Así fue como posó completamente desnuda mientras colgaba la ropa en el patio de su casa. Solo usó una tanga roja que combina con sus tatuajes.

A los pocos minutos obtuvo más de 2 millones de “me gustas”. Es que Lana Rhoandes se lleva todos los corazones rojos de la red social.

Sus publicaciones se vuelven virales y dejan suspirando a sus fanáticos.

Lana Rhoades colgó su ropa interior y desde el jardín de su casa posó en colaless. Foto: Lana Rhoades

“Sos hermosa”, “La más linda de todas”, “No das más”, “Sos un bombón”, “Te veo y me sube el calor”, fueron algunos de los tantos comentarios que recibió.

LOS MOMENTOS MÁS OSCUROS DE LANA RHOADES, LA EXACTRIZ DE CINE PARA ADULTOS

Lana dijo desde sus redes sociales que no entiende los motivos por los que continúa estando tan arriba en el ranking si solo trabajó durante 8 meses como actriz para adultos y hay excompañeras que tienen más materiales publicados que ella.

Además, la influencer condenó a la industria del cine pornográfico y remarcó: “no creo que sea bueno para nadie, deberían hacerlo ilegal”.

Lana Rhoades Foto: Instagram

Por último, se animó a contar los momentos más difíciles que atravesó en medio de su éxito y sostuvo que haber trabajado en la industria “es una sentencia de vida. No puedo esconderme de ello. Allá donde vaya, todo el mundo me ha visto en alguna película y tengo que sobrellevarlo. Tengo claro que no volvería ni por todo el dinero del mundo”. Y también reveló que a padecidos ataques de pánico, en muchas ocasiones depresión y hasta tendencias suicidas.