La inesperada confesión de Lana Rhoades sobre su sexualidad

La exactriz de cine para adultos Lara Rhoades habló en una profunda entrevista sobre su pasado en la industria, los momentos más difíciles que pasó, la impresionante popularidad que generaron sus trabajos y su presente, totalmente alejada de ese universo. Por otra parte, la también joven influencer, de 26 años, también contó los momentos más oscuros que tuvo mientras trabajaba y hasta los intentos de suicidio.

“Creo que sigo siendo la número uno en todos los sitios. Es una locura tomar una decisión cuando tienes 19 años y convertirte en la mayor estrella del mundo cuando no tenías intención de hacerlo”, comenzó a explicar Lana, quien también confesó que “además, solo había tenido intimidad con una persona en ese momento, así que era muy inexperta sexualmente”.

Por otra parte, Lana también contó que a pesar de los ocho meses que trabajó en la industria, le quedaron varias secuelas y una de ellas es ser asexuada. “Ni siquiera me gusta tener sexo, honestamente soy bastante asexual. Nunca me enrollo con la gente, no encuentro a la gente atractiva y siempre he sido así”, contó Lana, quien sigue siendo una de las personalidades más buscadas de la industria.

Lana Rhoades posó con una malla enteriza azul. Foto: Instagram

Los momentos más oscuros de Lana Rhoades, la exactriz de cine para adultos

Asimismo, Lana también explicó que no entiende los motivos por los que continúa estando tan arriba en el ranking si solo trabajo durante 8 meses y hay excompañeras que tiene más materiales publicados. Además, la influencer condenó a la industria del cine para adultos y remarcó que “no creo que sea bueno para nadie, deberían hacerlo ilegal”.

Por último, la joven contó los momentos más difíciles que atravesó en medio de su éxito y sostuvo que haber trabajado en la industria “es una sentencia de vida. No puedo esconderme de ello. Allá donde vaya, todo el mundo me ha visto en alguna película y tengo que sobrellevarlo. Tengo claro que no volvería ni por todo el dinero del mundo”. Y también reveló que a padecidos ataques de pánico, en muchas ocasiones depresión y hasta tendencias suicidas.