Georgina Rodríguez se lució con el look barbiecore más sexy y explosivo

Georgina Rodríguez sabe vestirse muy bien y siempre está acorde a las distintas ocasiones. Esta vez se sacó una selfie antes de ir a trabajar y se la vio con un look muy explosivo y sexy, el cual resaltó sus curvas y bronceado tan potente.

Georgina Rodríguez es una amante de los colores fuertes. Si bien ama el negro y los tonos minimalistas, casi siempre la vemos con fucsias, verdes o rojos. Esta vez impactó con un look barbiecore de lo más llamativo que le queda espectacular.

Georgina Rodríguez Foto: elmira.es

La modelo usó un minivestido ajustado y corto en color fucsia bien vibrante. El mismo tiene escote pronunciado, puntilla en todo el borde del mismo y unas tiras finas. En los pies se pueden ver unas sandalias rosa bebé con un moño plateado. Este color está en auge.

Georgina Rodríguez

Georgina eligió un bolso a tono para la ocasión. También en fucsia pero con un subtono más violeta, de piel de cocodrilo y muy amplio para llevar todo lo que necesita. La famosa sumó accesorios con diamantes y lució unas uñas largas y negras.

Georgina Rodríguez Foto: Instagram

Georgina Rodríguez y su estilo muy marcado

Siempre está sexy y se arriesga a combinar diferentes texturas y colores. Sus looks no son aburridos ni monótonos, sino que se anima constantemente un poco más. Esta vez lo pudimos ver con este look total pink. Las prendas de lujo son sus favoritas, usa muchos vestidos y polleras porque la hacen ver mucho más sensual y estilizada.

En el furor por lo rosa, Georgina no podía quedarse afuera y eligió muy bien sus complementos para que no sea todo de la misma gama. Está en todos los detalles y adora pensar bien sus looks para el día a día. Con zapatos, joyas y bolso incluido. Son cosas que no le pueden faltar jamás.