Microtop y palazzo: Mica Viciconte modeló su look más canchero e ideal para el frío

Mica Viciconte tiene 34 años y es una influencer y modelo muy famosa, teniendo en cuenta que saltó a la fama en 2014 tras participar el reality, Combate. Más tarde, su fama siguió creciendo, gracias a ser parte de otro reality, Bailando Por Un Sueño. Desde entonces, no salió de la televisión y participó en varios programas como panelista.

La fama que recibió a través de la televisión se manifestó en las redes sociales. En la actualidad, Micaela posee 3.6 millones de seguidores en su perfil de Instagram. Allí postea su vida diaria, los momentos con su familia y amigos, sus grandes lujos, sus diferentes trabajos, y sus looks más trendy y sexys.

Mica Viciconte Foto: instagram/Micaviciconte

En esta oportunidad, vía historias de Instagram, la modelo mostró su look del día y admitió: “no saben lo linda que es la calidad, no me lo saco más”. Teniendo en cuenta que es outfit ideal para los días de frío, pero que, de todas maneras, luce canchero y muestra un poco de piel.

Micaela lució un microtop clásico de color negro como base del outfit y lo combinó con un conjunto de lanilla, primero, un pantalón palazzo de color gris y con líneas negras y atigradas, y segundó, con un saco oversize de color gris y con botones marrones.

Completó el outfit con botas negras con plataforma, un choker negro, las uñas esmaltadas y su cabello suelto con ondas en las puntas y el flequillo desalineado.

En cuanto al maquillaje, optó por una base tranquila, pero con líneas fuertes para resaltar la mirada y los labios. Usó delineado, máscara de pestañas y sobras de ojos en tonos brillosos y grises, y para la boca eligió un rosa mate que contraste con su tono de piel.

Cuántos años tiene el hijo de Mica Viciconte y Poroto Cubero

Mica Viciconte está en pareja con el exfutbolista, Fabián Cubero, desde 2017. Y el 6 de mayo de este año, su primer hijo en común, Luca, cumplió su primer año.