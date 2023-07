El look canchero de Mica Viciconte para una jornada de grabación: sastrero y zapatillas

Desde su desembarco en los medios, Mica Viciconte se posicionó como una de las figuras de la farándula argentina con mayor carácter. Durante un tiempo estuvo en centro de atención por sus pelas con Nicole Neumann al confirmarse su relación Fabián Cubero, pero ahora mantiene un perfil más bajo.

Lejos de los conflictos, la oriunda de Mar del Plata permanece en pantalla chica a diario como panelista de “Ariel en su salsa” donde luce los mejores looks de la mañana en televisión. A través de sus redes sociales comparte los mejores atuendos y despierta suspiros de todos los usuarios.

Mica Viciconte recordó el verano Foto: instagram/Micaviciconte

Con más de 3.6 millones de seguidores en su perfil de Instagram, la ex Combate se volvió toda una influencer y suele mostrar también parte de su día a día, viajes y hasta recomendaciones. Pero los posteos con mayor interacción son aquellos donde se la ve modelando diferentes conjuntos.

En una reciente publicación lució una combinación muy canchera que se robó todas las miradas al lucir un conjunto sastrero de blazer y pantalón de vestir en tono azul francia con unas zapatillas urbanas blancas. Así, la panelista convirtió un outfit formal en uno más relajado para una jornada de grabación.

Al ritmo de “Better Have My Money”, su publicación alcanzó las 5 mil reproducciones y todo tipo de comentarios como: “Que look amore”, “No me voy a cansar de decir que el azul es tu color”, “Lo hermoso que te queda el azul” y “Hermosa el azul te resalta con tus ojos”.

El nuevo pasatiempo de Mica Viciconte

Con un ritmo de vida muy activo, Mica Viciconte siempre se mostró como una buena deportista. Desde su paso por el reality “Combate” que le exigía una gran destreza física hasta su paso por el Bailando, donde desarrolló su talento artístico, Mica practicó alguna actividad física.

Es así que entre todas las disciplinas, en el último tiempo decidió incursionar en el pádel y hasta Cubero la acompaña en algunas clases o juegan algunos partidos juntos, como lo dejó ver en historias.