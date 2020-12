El tiro alto es una tendencia de las más elegidas. De usarse en pantalones y shorts pasó a las polleras y esta temporada también se puso de moda en las bikinis. El traje de baño de dos piezas nació con la parte de abajo tiro alto y a pesar de que fue cambiando hoy vuelve a usarse y es una muy buena opción.

Este verano podrás dejar de lado las ya clásicas bikinis con tiras finitas a los costados que quedan a la cadera y optar por una con la parte de abajo bien tiro alto o también llamado “estilo pin up”. Seguramente, después de probar este estilo de traje de baño no quieras volver a los otros por lo cómodo y canchero que se ve.

El tiro alto en la bikini da otra onda a tu look de playa o pileta y queda genial. Para quienes no les gusta mostrar mucho pero ya están cansadas de las enterizas, estas mallas “pin up” son una gran opción que queda súper linda. Este tipo de parte de abajo hace que las piernas luzcan más largas, da una sensación de mayor altura y estiliza el cuerpo.

De todas formas, para aquellas que no quieren dejar las enterizas pero les gustaría sumar esta tendencia, elegir una malla entera bien cavada con algún frunce o lazo a la cintura es una buena opción porque da la sensación de estar usando un traje de baño de dos piezas “pin up”.

Recomiendo combinar este tipo de parte de abajo con un corpiño bandó o con aro. Ambas opciones le darán a tu look un estilo diferente perfecto para estar en la pileta o pasar el día en alguna playa.

Otra tendencia que en el último tiempo se le fue dando cada vez más importancia es a la de las cejas como parte de nuestro look y makeup. Este año se empezó a dejar de lado la moda de las cejas perfectas, que impusieron las famosas Kardashian, para darle lugar a unas cejas tupidas, medio despeinadas hacia arriba y sólo un poco maquilladas. Esta nueva moda se une a la del “no make up makeup” donde se busca un rostro de aspecto natural.

A este look de traje de baño “pin up” y cejas protagonistas del make up les podes sumar un buen nailart. Esta temporada las uñas se van a usar en forma de almendra y pintadas “a la francesa” pero jugando con diferentes colores. También se verá mucho el estilo batik con líneas en distintos tonos e incluso con dibujos imitando obras de arte. ¡Hay libertad para ser creativa!