En crop top con trasparencias y escote pronunciado, La Joaqui causó sensación en TikTok

TikTok es una aplicación que pisó con fuerza en el terreno de las redes sociales y se convirtió en una de las mas consumidas por personas de todas las edades, y eso muy bien lo saben artistas como La Joaqui, que utiliza su perfil para compartir tanto challanges de baile como danzas a gusto de las canciones que escucha.

La Joaqui se disrazó de Lola Bunny Foto: instagram/lajoaqui

Sin embargo, no son solo sus movimientos los que se llevan todas las miradas sino también los vestuarios que utiliza en cada ocasión, y para promocionar su más reciente lanzamiento titulado “Dos Besitos”, la cantante vistió un crop top rosa pastel con transparencias sobre el largo de la tela y un pronunciado escote en “v”, junto con un pantalón denim azul.

A su vez, aplicó un filtro que le agrega pecas a su nariz y dejó su extenso pelo suelto para aportar al clima casual y relajado que buscaba transmitir no solo por el lugar en el que estaba, sino también por la simpleza de su outfit

La Joaqui lució un look único para presentar su tema. Foto: TikTok

Cómo descubrieron sus fanáticos que La Joaqui se realizó una cirugía estética

No es la primera vez que la artista se muestra en crop top o con prendas escotadas que deja al descubierto partes de su cuerpo, por eso fue que al subir el video danzando al ritmo de “Dos Besitos” sus seguidores notar un detalle que no encontraron en ningún otros video.

La Joaqui Foto: instagram/lajoaqui

Se trató precisamente de la operación de lolas a la que se sometió La Joaqui, y es que el cambio no pudo pasar desapercibido. “De estreno”, “cómo hace para recuperarse tan rápido y que no duela.. a mí me tienen que hacer una cirugía de una muela y estoy llorando”, “Me encanta pero en qué momento? Hace una semana estaba tocando acá en Santa Fe”, fueron algunos de los comentarios que recibió por parte de sus sorprendidos seguidores.