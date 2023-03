El look total black deportivo que impone Laurita Fernández y es ideal para entrenar.

Dicen que la moda incomoda, pero eso ya quedó atrás dado que cada vez son más las famosas que optan por el confort y la comodidad de las prendas por sobre su imagen. Si alguien lo tiene claro esa es Laurita Fernández que sin perder el estilo, combinó un outfit deportivo que causó sensación entre su comunidad de seguidores.

Laurita Fernández es fiel adepta al entrenamiento al aire libre y sus looks son pensados para su comodidad. Foto: instagram/holasoylaurita

EL LOOK SPORTY QUE ELIGE LAURITA FERNÁNDEZ

Para hacer actividades recreativas, la conductora de eltrece lució un conjunto total black, con blanco protagonista y demostró que se puede lucir cómoda para hacer deportes, pero sin perder la onda. “No es ciclismo, ni mountain bike ni running”, escribió la influencer junto a las imágenes pre entrenamiento, donde dejó al descubierto su cancherísimo y sentador sporty look.

Las zapatillas deportivas de Laurita le dieron el toque chic final al look. Foto: Instagram

Se trata de un conjunto negro de short y remera deportiva, que combinó perfecto con una camperita liviana con estampa de letras en color blanco de una reconocida marca de deportes.

Pero la estrella del look no fue una sola, dado que el calzado de Laurita se llevó más de una mirada. La actriz y bailarina demostró que su nuevo caballito de batalla para entrenar son unas zapatillas New Balance con combinaciones de colores en blanco y negro.

Laurita y su look sporty chic para entrenar al aire libre. Foto: Instagram

EL SPORTY CHIC ES TENDENCIA ENTRE LAS FAMOSAS

El auge por el fitness, la vida saludable y el deporte han hecho que los guardarropas se reinventen constantemente. Hoy en día la ropa deportiva tiene un enorme protagonismo y tanto los tops como las musculosas, camperitas y zapatillas son un must que representan al estilo sporty chic. Cada vez son más las famosas que lo eligen.

Barbie Vélez cambió de look y posó con un conjunto deportivo (Foto: Instagram/ @barbiepucheta)

La misma palabra lo dice: sporty y chic, deportivo y elegante. Porque la comodidad va de la mano con el estilo y Laurita Fernández, cuyo lifestyle siempre tiene presente el entrenamiento, es una fiel adepta a esta moda.