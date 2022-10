El día que Silvina Escudero levantó la temperatura de las redes al sumarse a la moda bicolor

Silvina Escudero tiene una comunidad de 1.7 millones de seguidores en su cuenta de Instagram. Allí publica contenido exclusivo para sus seguidores.

Esta vez sorprendió a todos con un outfit que marca tendencia: el estilo “bicolor” es lo que se viene en este verano 2023.

Silvina Escudero está lista para el verano con un atuendo tremendo

La modelo sin dudas sabe como desplegar toda su sensualidad.

Lució un blaizer mitad naranja y violeta que combinó con un pantalón con los mismos colores pero espejados.

Sin corpiño, Silvina Escudero deja poco espacio a la imaginación y prende a quienes la miran.

La modelo deslumbra en las redes sociales. Foto: Instagram

A los pocos minutos obtuvo miles de “me gustas” en su publicación y obtuvo cientos de reacciones.

“Sos la más linda”, “Hermosa”, “Sos la uno”, “Perfecta”, fueron algunos de los tantos comentarios que recibió.

“Yo soy quien pinto de colores mi día…. Vos, ¿Qué color elegiste para que hoy te represente?”, preguntó la modelo.

Silvina Escudero rompe las redes Foto: Instagram

QUIÉN ES LA PAREJA DE SILVINA ESCUDERO

En agosto de este año, la bailarina contrajo matrimonio a sus 39 años con Federico, un hombre que logró conquistar a la bailarina y del que no se sabe mucho en tanto que no pertenece al ámbito artístico y no utiliza redes sociales.

El emotivo momento del casamiento de Silvina Escudero y Federico. Foto: Instagram

Y en el posteo que Silvina compartió luego del casamiento escribió: “Después de más de cinco años de relación sellamos nuestro amor de una manera mágica, vivimos uno de los días más felices de nuestras vidas. Nos acompañaron los íntimos en una ceremonia a pura emoción, donde no faltaron las risas, los abrazos, los besos y las lágrimas de felicidad. Que gratificante ver a quienes mas queremos sentir mucha alegría al ver que nos amamos con tanta grandeza. Esto es solo el comienzo”.