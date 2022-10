Silvina Escudero se mostró con una bombacha colaless semiboxer y una remera blanca: “Un look a puro fuego”

Silvina Escudero está lista para el verano con un atuendo tremendo

En la fotografía, la bailarina se muestra en la cama con una pose sensual y un look que se robó todas las miradas: se trató de una remera blanca con una abertura en los hombros que deja al descubierto su piel, y una bombacha colaless semiboxer negra.

Silvina Escudero subió la temperatura en las redes. Foto: Instagram

Y sobre la foto, Ciudad Noticias no solo describió las prendas que Silvina vestía, sino que también agregó el link que lleva a la nota completa para que sus lectores pudieran conocer más a fondo la información; y en tanto que la bailarina compartió en su cuenta la publicación, sus seguidores también tuvieron acceso al medio para leerlo.

Silvina Escudero puso en jaque la censura de Instagram. Foto: Silvina Escudero

Quién es la pareja de Silvina Escudero

En agosto de este año, la bailarina contrajo matrimonio a sus 39 años con Federico, un hombre que logró conquistar a la bailarina y del que no se sabe mucho en tanto que no pertenece al ámbito artístico y no utiliza redes sociales.

El emotivo momento del casamiento de Silvina Escudero y Federico. Foto: Instagram

Y en el posteo que Silvina compartió luego del casamiento escribió: “Después de más de cinco años de relación sellamos nuestro amor de una manera mágica, vivimos uno de los días más felices de nuestras vidas. Nos acompañaron los íntimos en una ceremonia a pura emoción, donde no faltaron las risas, los abrazos, los besos y las lágrimas de felicidad. Que gratificante ver a quienes mas queremos sentir mucha alegría al ver que nos amamos con tanta grandeza. Esto es solo el comienzo”.