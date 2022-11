El día que Ale Maglietti encendió las redes al posar con una microbikini negra y mostrar ‘de más’

Desde su cuenta de Instagram, Ale Maglietti no pierde oportunidad de lucir los vestuarios que utiliza durante sus salidas, eventos o en el programa de Bendita. Sin embargo, la periodista apuesta al exhibicionismo y se adelanta al verano luciendo trajes de baño únicos.

Ale Maglietti Foto: Instagram

Un ejemplo de ello fue el posteo que realizó a finales del año anterior, en el cual lucía una microbikini de dos piezas conformada por un corpiño underboob que se unía sobre la nuca, y una bombacha cavada que se ataba a los costados de su cintura.

Ale Maglietti incendió las redes al posar en microbikini. Foto: Instagram

Y no perdió oportunidad de hacer promoción de la marca a la cual pertenece el traje de baño, al igual que de vitaminas que suele consumir para “reducir la grasa corporal, aumentar la energía y promover el crecimiento muscular”.

Qué edad tiene Ale Maglietti

La periodista nació el 27 de octubre de 1985, por lo tanto en la actualidad tiene 37 años; y este año en particular ocurrió que se atrevió a festejar su cumpleaños rodeada de las personas que estima, ya que confesó que por lo general no le gusta celebrarlo.

“Hace rato que no vivía un cumpleaños así…lleno de amor y lleno de sorpresas! estoy feliz! Y eso que nunca me gustó cumplir años, siempre me daba vergüenza que me canten el feliz cumpleaños (ya se que suena rarísimo pero bue, es la verdad) y odiaba ser el centro de la fiesta. Pero esta vez me animé a organizar cenas con mis amigos y con mis amigas por primera en mi vida, esta vez hice doble festejo y me gustó, por eso les agradezco el cariño y el amor que sentí!… me di cuenta que una vuelta mas al sol a veces resulta insignificante hasta que nos damos cuenta que es la excusa para decirnos que nos queremos”, escribía desde su cuenta de Instagram