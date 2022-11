La vez que Ale Maglietti subió la temperatura en Instagram al posar desde la playa con una microbikini negra

Ale Maglietti no pierde oportunidad de lucir ante los millones de usuarios que la siguen en la red social de la camarita los distintos looks que elige para salir con amigos, asistir a eventos o trabajar en Bendita; sin embargo, hubo una ocasión en la que el escenario fue completamente distinto al que frecuenta y su look dejó suspirando a miles de personas.

Alejandra Maglietti y su look total black.

Se trató de la vez que se filmó desde la playa con una microbikini negra de dos piezas: utilizó un corpiño triangular clásico al cual acompañó con un crop saco de tul que cubría los brazos y solo la parte superior de la espalda, mientras que en la parte inferior optó por una bombacha estilo colaless que realzaba su figura.

Alejandra Maglietti enamora en redes. Foto: Instagram.

Y acompañó al look con delicados accesorios muy característicos de Ale, como las cadenas doradas con dijes colgantes que utilizó sobre su cuello, y los lentes de sol anchos vintage color naranja.

Dónde conoció a su pareja Ale Maglietti

La periodista no suele abordar públicamente su vida amorosa, pero durante una charla con ‘PrimiciasYa’, comentó con gran orgullo que estaba de novia con un abogado.

Alejandra Maglietti conquistó en las redes. Foto: Instagram.

“Estoy saliendo con alguien y mi corazoncito está muy bien. Nos conocimos en una reunión de consorcio, ahí nos conocimos por unos amigos que son vecinos míos. Él no es mi vecino pero se dio ahí, un lugar impensado. El amor es así”, comentó con alegría.