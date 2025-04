El destape de Violeta Urtizberea se animó a una microbikini bicolor y presumió su figura desde la playa

Con más de un millón de seguidores en Instagram, Violeta Urtizberea es una de las actrices más queridas del espectáculo argentino. La actriz no solo destaca por su talento en la pantalla, sino también por cómo comparte su día a día con una comunidad en redes que celebra cada una de sus apariciones.

En esta oportunidad, Violeta compartió un video en el que se la puede ver posando desde la arena con una playa de fondo, luciendo una microbikini bicolor en negro y celeste. Al natural, con el pelo suelto al viento, una gargantilla y aritos dorados, Violeta se mostró fresca y radiante, generando una ola de elogios entre sus seguidores que no tardaron en llenar el posteo de likes y comentarios.

Violeta Urtizberea: éxito en Netflix y una mirada íntima a su personaje en Envidiosa

Violeta también celebra por estos tiempos la segunda temporada de Envidiosa, la exitosa serie argentina de Netflix. Allí interpreta a Lu Pedamonte, una de las amigas de la protagonista Vicky (Griselda Siciliani), con quien mantiene una relación tan tensa como leal.

Violeta habló en exclusiva sobre el fenómeno que desató la serie: “Fue una locura el furor. Sabía que estaba buena, pero no me imaginaba tanta repercusión. Nos reconocen por la calle, como cuando hay novelas en la tele”, compartió con entusiasmo.

Sobre su personaje, contó que atraviesa una transformación significativa: “Lu tenía toda su vida armada, con marido, hijos y casa en el country... y de repente todo se viene abajo. Pero ella siempre mantiene las apariencias, como si nada pasara”. Aunque confesó que no se siente muy parecida a Lu, sí le admira ciertas cualidades: “No se hace problema, no es culposa, dice lo que piensa. Todo eso se lo envidio”.

Con su habitual humor, agregó: “Yo soy más medida. Si le digo algo a una amiga y le cae mal, después me siento mal. Lu no, ella va para adelante sin filtro”. Y sobre la química con Griselda Siciliani, explicó que la dinámica entre sus personajes refleja una amistad real con roces, pero basada en la lealtad.