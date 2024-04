El baile de la China Suárez en TikTok después de ponerse un jean: “Soy millennial”

La China Suárez regresó hace unos días de Brasil, un viaje romántico que realizó junto a su actual pareja Lauty Gram, que marcó la tan esperada reconciliación. Si bien querían pasar desapercibidos, fue algo imposible para la pareja.

Pero la actriz y cantante elige, como es su costumbre, mantenerse alejada de las conjeturas que hace de su vida privada y en este caso optó por mostrarse muy contenta a través de su cuenta de TikTok bailando uno de los temas del momento.

La China Suárez bailó en TikTok con un top ultra pequeño y enloqueció a sus fans. Foto: tiktok

El baile de la China Suárez en TikTok

La actriz y cantante volvió de Brasil y, a pesar de que su primera aparición pública fue en Ezeiza, luego subió a su cuenta de TikTok dos videos en los que se la ve luciendo un jean negro elastizado y una musculosa de tiras muy finitas y frunces en el centro y en la misma tonalidad que el pantalón.

Para los dos videos, la China Suárez eligió de fondo uno de los temas que más están sonando en la red social, que es el de Lenny Tavarez que dice: “Aunque mañana me levante y diga “diablo que hice”. En el primero se la ve intentando subir el jean mientras bailaba. ”Esta es la mejor manera de ponerse un jean y no pienso discutirlo con nadie”, escribió al pie del video.

La China Suárez encendió Instagram con una sensual coreografía y la camiseta de River Foto: instagram

En el siguiente, ya sí con el jean bien puesto, decidió animarse a hacer el baile que acompaña al tema de Lenny Tavarez, pero solo logró hacer una parte de toda la coreografía y luego se mostró ofuscada porque no le salió por completo: “Iba a terminarlo, pero no me lo acuerdo, pues soy millennial”, aseguró en el copy del video que está subido en su cuenta de TikTok @sangrejaponesita y que ya tiene casi 30 mil corazones y una gran cantidad de comentarios.