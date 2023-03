Desde Nueva York, Yanet García paralizó las redes con calzas y top deportivo al mejor estilo Barbiecore

Con más de 15 millones de seguidores, Yanet García es una de las influencer latinas predilectas. Muestra su silueta una y otra vez. Recibe tantos elogios como críticas por ello... Es que los haters están siempre dispuestos a actuar en las redes sociales.

La mexicana se ha convertido en una de las figuras más adoradas de su país. Y, definitivamente, es una de las influencers que más comparte en sus redes sociales por lo que ha logrado convertirse en referente ara toda una generación.

Yanet García Foto: Instagram/@iamyanet

Saltó a la fama como “la chica del clima”, pero hoy es más conocida por sus posteos ultra sensuales y por el material que comparte en plataformas de contenido para adultos.

Yanet García con una microbikini negra fue desafiada por sus fans Foto: instagram.com/iamyanetgarcia

Sin embargo no es eso lo que despierta a los haters de Yanet García sino su silueta. Una foto de la periodista con calzas estampadas y corpiño deportivo haciendo juego bastó para que miles criticaran su físico.

“Feeling good” -sintiéndome bien- escribió Yanet García a modo de epígrafe para una imagen que la muestra en un recreo durante su entrenamiento en el Central Park de Nueva York.

Yanet García tiene el look perfecto para entrenar en Central Park Foto: instagram.com/iamyanetgarcia

Muchas de las críticas tienen que ver con su contenido pago: los fans dicen que se ha vuelto monótona su cuenta de OnlyFans. “Ya aburres , en el Of siempre es lo mismo , ya no vale la pena pagar”, “Tiene que ser una foto vieja por que porqué ahora en New York esta asiendo mucho frio” y “2 años en OnlyFans y ni una publicación que valga ni un centavo”, le criticaron sus haters en Instagram. ¿Dónde vive actualmente Yanet García?

Yanet García lució hermosa en microbikini negra.

A pesar de las críticas, Yanet García puede tranquilamente seguir adelante con sus rutinas ya que la mayoría de los comentarios son a favor: miles de sus fans le dejaron fueguitos y corazones, los emojis que expresan pasión.

A dónde vive la mexicana Yanet García

Aunque nació en Monterrey, México, la influencer decidió radicarse en la Gran Manzana y desde hace años está instalada en Nueva York. Antes de eso ha vivido un tiempo en Los Ángeles.