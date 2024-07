Desde Atenas, Cami Mayan confirma que es la reina del verano europeo

Cami Mayan se hizo conocida por su relación con una de las grandes figuras de la Selección Argentina, Alexis Mac Allister. Luego de una incómoda y controvertida ruptura, la morocha logró un lugar en el corazón de los argentinos gracia a su simpatía, dulzura y humildad en redes sociales.

Cami Mayan Foto: desconocido

A los pocos meses, Cami Mayan se convirtió influencer de moda y figura en los medios, y se sumó al staff del programa de streaming Patria y Familia.

En esta oportunidad, Cami volvió a sorprender a sus fans mediante un carrete que incluyó fotos y videos de sus vacaciones en el verano griego. Allí compartió imágenes que la muestran bikini, un video disfrutando de la noche ateniense y una foto con look playero.

Cami acompañó el posteo, que recibió más de 135.000 likes y cientos de comentarios, con el siguiente mensaje: “Me acordé que me quedaban cosas para subir 💙”.

Cami Mayan en Atenas. Foto: instagram

Sus seguidores, súper cautivados, escribieron comentarios halagadores y con muy buena onda, entre los que se destacaron: “Qué mujer”; “que hermosaaaa”; o “Que dolor no ser tu mujer 🔥”. Otros parecen haber tomado partido por su ex y le comentaron: “Ella es la ex fe alexis el jugador de Argentina? Perdón pasa que no sabia quien era sino”; “Que bien hizo en dejarte”; “Lo que está jugando Alexis 🎩🫰🏾 que bien le vino el cambio”; o “Ella es la ex De alexis? Perdón, pregunto por que no sé quién es”.

Cami Mayan en Atenas. Foto: instagram

Alexis Mc Allister, acusado una vez más de infidelidad

Hace pocas semanas Alexis Mac Allister se vio envuelto en nuevos rumores de infidelidad hacia su actual pareja Ailén Cova. Las versiones indicaban que se había ido con la modelo Rocío Roble de la fiesta de cumpleaños de Rodrigo De Paul según informaron en el Ejército de LAM.

Para desmentir la situación habló Ramiro Rodríguez, el agente de prensa de Alexis: “La realidad es que Robles salió con el anfitrión del cumpleaños. Mac Allister llegó solo y se fue solo”.