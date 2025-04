Denisse González tuvo un paso fugaz por el reality, pero ahora fuera de la casa las propuestas laborales no se hicieron esperar y en Instagram comparte cada una de sus actividades. Por otro lado, es fanática de la moda y las últimas tendencias. Siempre busca estar a la vanguardia y se juega por nuevos estilos.

Denisse impactó en bata.

La modelo despliega toda su sensualidad en cada fotografía que comparte en Instagram. Allí el número de seguidores aumenta día a día y los mensajes de halagos y likes no tardan en llegar. Frescura y sensualidad son las características que tienen cada una de las publicaciones de la rubia.

La influencer posó en microbikini.

Denisse lució la prenda trendy de la temporada de otoño 2025 y conquistó miradas. Un tapado en color chocolate. Un must para enfrentar al frío. Super combinable. Elegante y canchero. Sin lugar a dudas será una de las prendas de este año.

Denisse de GH lució la prenda trendy del otoño 2025: “Que lindo darse un tiempo y mimarse”

Complementó el look llevando el cabello suelto, con algunas ondas naturales. Para el maquillaje eligió delineado negro para los ojos bien marcado. Para los labios optó por brillo labial. Los likes no se hicieron esperar y la ex Gran Hermano causó sensación.

Denisse de Gran Hermano apostó por un look que se llevó la mirada y aplausos de todos sus seguidores.

La hermanita despliega toda su sensualidad y audacia con cada imagen o video que comparte con sus seguidores. La ex participante de Gran Hermano juega al límite y siempre va por más. Sabe a la perfección como combinar las últimas vanguardias del mundo de la moda.

Denisse enamoró corazones con un look otoñal, elegante y sensual. Un abrigo en color chocolate fue protagonista. Y la influencer analizó la importancia de tomar tiempo para uno y mimarse.