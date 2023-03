Del amor a la crítica: la rutina de Noelia Marzol que rápidamente escaló más de lo que esperaba.

¿La mejor versión de Noelia Marzol? Así la bailarina presentó su más actual publicación en las redes sociales, donde se sinceró tras haber sido mamá de Donatello y también de tener a la pequeña Alfonsina, hace muy poco. Cuestión que como profesional de las tablas compartió sus seguidores cómo es que se prepara para volver.

Noelia Marzol cambió de look y enamoró a todos desde la bañera

En tan solo 47 segundos de video, Marzol acaparó la atención de los más de 2 millones de seguidores en la plataforma de Instagram y logró en pocas horas alcanzar los 17 mil ‘me gusta’. Y al mismo tiempo, el contenido en cuestión la posicionó en el ojo de la crítica por su propia audiencia: “¿Qué es eso de estar ‘en forma’, Noe? Todas lo estamos...”, “Pero yo no tengo dinero para pagar como tú. ¿Cuál sería la otra opción para personas que nos cuesta mucho llegar a fin de mes?”, “¡Basta de canjes! Ya aburren vendiendo para beneficios personales y más que pueden pagar cualquier tratamiento”, fueron parte de las ácidas críticas hacia el posteo.

Noelia respondió muy enojada a los mensajes: “Siento que subestimás mi vida y no tenés ni idea de lo que me costó y mucho menos del trabajo que hago a diario. La diferencia es que seguramente ejerzo una profesión que no padezco ya que lo hago gustosa de habérmela jugado por intentar vivir de lo que me apasiona”. Sin embargo, la bailarina aunque no buscó esa intencionalidad sobre criticar la maternidad y los cuerpos tras esta, no logró zafar.

La respuesta de Noelia a las críticas sobre el contenido de su rutina de ejercicios tras ser madre Foto: @noeliamarzolok

El material grabado la artista aparece con su melena a medio recoger con una pequeña cola de caballo superior, un top en diseño fruncido al busto y unas calzas de tiro alto sobre las caderas, ambos en color celeste; mientras, explica su rutina fitness y la dieta que sigue a través de una coach, y se encuentra en el jardín de su casa con un mat fuscia en el césped.

Noelia Marzol cambió de look y enamoró a todos desde la bañera

“Lovers and Haters” son parte de la dinámica actual sobre el contenido de los discursos que se propagan por las redes sociales. Y a veces los propios seguidores, pueden volverse los jueces sobre la persona, tal cual como lo vivió Noelia Marzol.

Noelia Marzol con un crop top encorsetado que dio de qué hablar Foto: instagram.com/noeliamarzolok

¿Dónde se hizo famosa Noelia Marzol?

Noelia Marzol nació en Villa del Parque, Buenos Aires, un 1 de diciembre de 1986. Es una actriz, bailarina y presentadora de televisión argentina. Es conocida por haber participado de los programas 3, 2, 1 ¡A ganar!